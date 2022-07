5 de cada 10 llits d'hotel ocupats

Andorra la VellaEl sector hoteler dona el tret de sortida a la temporada d'estiu amb bones sensacions. Tant és així que des de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA) s'informa que l'ocupació en els establiments adherits durant la darrera setmana, del 4 al 10 de juliol, s'ha situat en el 54,05%. Segons explica el director de l'entitat, Jordi Pujol, caldrà esperar a la finalització del mes de juliol per comprovar si es compleixen les previsions, tot i que "de moment" les xifres actuals "són correctes", malgrat que encara no arriben a situar-se en nivells com els previs a la pandèmia, però sí que es troben "en recuperació".