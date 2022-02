El 70% de les pimes no estan preparades per prevenir un ciberatac.

Andorra la VellaSegons un estudi de l’Institut Ponemon, un prestigiós centre de recerca nord-americà sobre seguretat informàtica, el 70% de les petites i mitjanes empreses no estan preparades per prevenir un ciberatac. Es tracta d’un delicte que creix de manera desproporcionada a tot el món cada any que passa, i malgrat que a Andorra la incidència no és tan pronunciada, per fer-hi front s’ha creat l’Agència de Ciberseguretat d’Andorra. Aquest organisme permetrà estendre la vigilància policial a l’espai digital i garantir la seguretat de les empreses i els ciutadans. I és que, per fer una comparativa, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, només en el primer any de funcionament, al 2020, va detectar 800 milions de ciberamenaces, de les quals, un miler van acabar en un atac en tota regla.

En el darrer capítol del programa ‘A l’Alça’, el secretari d'Estat de Transformació Digital i Projectes Estratègics, César Marquina, ha fet un anàlisis sobre el nivell de ciberseguretat al país, assegurant que, en moltes ocasions, els ciberatacs “ni tan sols estan excessivament perfeccionats per dirigir-se a un particular o una empresa, sinó que disparen a tot arreu i funcionen per volum, perquè sempre hi ha algú que clica, que accedeix a donar les seves dades pensant que és el banc o és l’operador, el Govern o qui sigui. Es veuen més els casos dels particulars, perquè n’hi ha més, però en empreses també passa i també reben aquest tipus d’atacs a diari”. El nivell de delictes cibernètics al país és proporcionalment similar a la resta d’Europa, si bé és cert que els atacants busquen sobretot grans empreses tecnològiques que guardin patents o informació confidencial de productes en desenvolupament.

Per evitar precisament que la previsió de futurs atacs es faci realitat, l’Agència de Ciberseguretat tindrà els pròxims anys un paper clau al país en la lluita contra aquest tipus de delictes. En aquest sentit, Marquina ha explicat que l’organisme “ha de ser un punt únic de contacte que doni garantia a la ciutadania i les empreses, que sàpiguen on anar en cas que hi hagi algun incident o sospita d’incident. Ha de ser una entitat que generi confiança i conscienciació en les persones, ja siguin d’empreses o a títol personal, i sobretot, ha de ser una entitat que sigui capaç d’aglutinar el que ha de ser el sector privat i el públic per tal de donar una amplitud de serveis i una garantia màxima al que és l’ecosistema digital del país”. Durant el 2021, a Andorra es van posar 194 denúncies per ciberatacs de tipus delictiu i es van registrar 109 casos de pornografia infantil. El bloqueig d’aplicacions, l’extorsió sexual i la vulneració de la intimitat van ser els cibercrims més comuns al Principat.