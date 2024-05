El lideratge empresarial amb propòsit, tema de la 35a Trobada Empresarial al Pirineu

Andorra la VellaLa 35a Trobada Empresarial al Pirineu tindrà lloc aquest any els dies 13 i 14 de juny a la Seu d’Urgell. Sota el títol ‘Liderant amb propòsit’, centrarà el debat en com generar un impacte positiu en la societat a través del teixit empresarial. Creand Crèdit Andorrà és el principal patrocinador andorrà de nou aquestes jornades de referència entre l’empresariat andorrà i català, que també compten amb altres espònsors i col·laboradors del país.

L’exprimer ministre italià, Enrico Letta, l’expert en ciberseguretat Chema Alonso, el professor d’Economia Xavier Sala i Martín i el coach motivacional Luis Galindo són alguns dels ponents que compartiran amb els assistents experiències, coneixements econòmics i estratègies de lideratge empresarial enfocades en el propòsit, juntament amb representants d’empreses líders en diferents sectors i una gran presència institucional.

El president de la Trobada Empresarial al Pirineu, Josep Serveto, ha explicat avui que el lema ‘Liderant amb propòsit’ respon al fet que “pensem que les empreses no només han de tenir un objectiu econòmic, que és important, sinó també han de ser sostenibles ambientalment, tenir models de governança clars i tenir la capacitat de retornar a la societat part del que generen. Amb aquests conceptes esperem que les conferències i ponències aprofundeixin, per una banda, en lideratge i, per l’altra, en propòsit empresarial”. Ho ha comentat en el decurs de la presentació de la Trobada, que ha tingut lloc aquest matí a l’edifici Creand.

Per la seva banda, Xavier Cornella, conseller delegat de Creand Crèdit Andorrà, ha posat en relleu que “les empreses han d’anar de la mà de l’evolució social, i han de ser capaces de donar resposta al canvi, entenent de manera profunda les noves necessitats. I això és l’enfocament a propòsit: generar valor compartit, més enllà dels objectius econòmics, oferir solucions sostenibles que a la vegada donin resposta als reptes socials i ambientals”.

En èpoques marcades per la incertesa i el canvi constant, des de la Trobada Empresarial al Pirineu consideren que és imprescindible compartir coneixements, idees i experiències transformadores per inspirar, aprendre i descobrir el camí a seguir per estar a l’altura de les demandes de la societat.

Per aquest motiu, la Trobada Empresarial al Pirineu reuneix cada any a centenars d’empresaris, directius i emprenedors que conformen el teixit empresarial de Catalunya i Andorra. L’any passat es va registrar la xifra més alta d’assistents a la Trobada, més de 700, dels quals 125 (prop del 20%) d’Andorra. Aquest 2024 es volen repetir aquestes xifres, i amb l’objectiu d’evolució constant s’ha presentat una nova identitat corporativa el vector de la qual és ‘estar a l’altura’.

El programa

El programa de la Trobada començarà el dijous 13 de juny a la tarda amb els parlaments institucionals i acte seguit tindrà lloc una conferència sobre geopolítica impartida per l’exprimer ministre d’Itàlia, Enricco Letta. Després, es durà a terme la taula ‘Lideratge amb propòsit en clau lleidatana’, amb la participació de la presidenta d’Alier, Elisabet Alier; el gerent de Motocard, Ramon Colillas; la gerent de Construccions Cervós, Núria Cervós, i el gerent de Semillas Fitó, Eduard Fitó. El primer dia acabarà amb una conferència motivacional del coach i conferenciant Luis Galindo, que compartirà els seus punts de vista en clau econòmica, que l’han convertit en referent a Espanya i Llatinoamèrica.

El divendres 14 de juny la Trobada arrencarà amb la ‘Taula IBEX’, amb el conseller delegat de Merlin, Ismael Clemente, i el president d’Enagas, Antonio Llardén. A la taula ‘Estratègies empresarials amb propòsit’ participaran el CEO de Kave Home, Francesc Julià, la directora de Màrqueting del City Football Group, Núria Tarré, i el conseller de Saica, Javier Pérez de Mezquia.

També s’ha organitzat una taula de start-ups, en la qual compartiran les seves experiències la CEO i cofundadora de The Smart Lollipop, Diana Ballart; la CEO i cofundadora de Pack2Earth, Françoise de Valera; el CEO i cofundador de Talkual, Marc Ibós, i el cofundador de Imascono, Pedro Lozano. A la recta final de La Trobada, l’expert en ciberseguretat Chema Alonso oferirà una conferència, i just després serà el torn de Xavier Sala i Martín, professor d’Economia de la Universitat de Colúmbia a Nova York, amb la una ponència sobre perspectives econòmiques.

La història

El certamen va començar el juny de 1990, quan un grup d’empresaris i professionals lleidatans va celebrar una jornada de caràcter econòmic que s’ha consolidat en el transcurs d’aquests anys com una de les reunions empresarials de més rellevància que se celebren als Pirineus i que, sumant totes les edicions, han reunit més de 500 ponents i 10.000 persones inscrites.

Des de la seva creació, la Trobada Empresarial té la finalitat de ser un espai de reflexió sobre temes d’actualitat que afecten la gestió i la presa de decisions en un marc de canvis constant, i una oportunitat per fomentar el networking i compartir bones pràctiques.

Creand Crèdit Andorrà dona suport a les jornades des de l’any 2006. Com a principal entitat patrocinadora d’Andorra, col·labora en aquesta iniciativa amb l’objectiu de fomentar les relacions econòmiques entre Andorra i la zona dels Pirineus i Catalunya.

Inscripcions

Les inscripcions s’obren el dia 6 de maig i es poden fer a través del web de la Trobada: www.trobadaalpirineu.com. També s’hi pot trobar el programa complet.