L'Acoda demana que no es comprometi la inversió pública

L'Associació de Contractistes d'Obres d'Andorra (Acoda) ha demanat al Govern que no comprometi la inversió pública després de la crisi com una mesura per mantenir el sector. A través d'un comunicat, l'Acoda es mostra preocupada pel seu futur ja que la crisi sanitària està comportant l'ajustament i la reestructuració del pressupost del Govern i, en conseqüència, el resultat d'inversió en obra pública. A més, expliquen que cada any, entre 15 o 25 milions aprovats en el pressupost no acaben sent executats, i consideren que ja són una contribució suficient del sector.

D'altra banda, també consideren que l' intervencionisme de l'Estat en els lloguers dels locals i dels habitatges és una mesura contraproduent perquè genera poca seguretat jurídica cap als inversors. Per contrarestar-ho, des de l'Acoda creuen que s'hauran de prendre mesures per tal d'incentivar el sector privat. Per tant, demanen, per exemple, una acceleració de l'atorgament de les llicències o treballar amb els comuns per reduir el percentatge de cessió obligatòria econòmica en el sòl urbà consolidat, entre d'altres.

A més, creuen essencial el replantejament de la Llei de contractació pública en l'apartat de concessions, per poder licitar i dur a terme inversions necessàries amb participació publicoprivada. Finalment, en el comunicat expliquen que cal fer un pas a nivell de política territorial amb unes mesures polítiques però que tindran poc impacte econòmic en els comptes de l'Estat.