Ajudes per valor de 45.500 euros per als treballadors de la neu

El Govern ha aprovat ajudes per valor de 45.515 euros per fer front a la prestació per desocupació involuntària per les activitats relacionades amb la temporada d’esquí. Aquesta prestació està destinada als treballadors residents del sector de la neu en situació de desocupació involuntària a causa del coronavirus. En concret, es corresponen a les ajudes per a 65 sol·licitants que reuneixen els requisits corresponents a la convocatòria, aprovada per decret el 16 de desembre. Des del Govern es recorda que la quantia de la prestació econòmica per desocupació involuntària és equivalent al salari mínim oficial mensual, amb el topall màxim del llindar econòmic de cohesió social (LECS) personal o familiar, segons correspongui proporcionalment als dies treballats.

La durada de l’ajut s’aplica a partir de l’1 de desembre, llevat que la data d’inici del contracte laboral sigui posterior, ja que llavors es percebrà a partir de la data d’inici establerta al seu contracte laboral. Es mantindrà fins que les empreses relacionades amb l’activitat de l’esquí no iniciïn amb normalitat la temporada 2020- 2021. Una vegada començada l’activitat, aquest ajut quedarà extingit.

Així doncs, el nou ajut està dirigit als treballadors de l’esquí o sectors vinculats a aquest, que amb residència legal, efectiva i permanent a Andorra, que no han pogut iniciar la seva activitat laboral i la qual ha estat fins ara, igual que la temporada d’hivern 2019-2020, la seva font d’ingressos principal. Entre els requisits per optar a la prestació, s’estableix el fet d’haver estat contractat al Principat durant la temporada d’esquí 2019-2020, en règim de jornada legal ordinària, en algun dels sectors d’ocupació afectats per l’ajornament de l’inici de la temporada d’esquí 2020-2021.

La situació de desocupació ha d’haver estat causada per no haver pogut formalitzar el contracte de treball corresponent o una vegada formalitzat no han pogut fer efectiva la seva incorporació al lloc de treball per haver-se ajornat la data d’inici de les activitats del sector de l’esquí o derivats d’aquest per la temporada d’hivern 2020-2021.

D'altra banda, el consell de ministres ha aprovat el decret de tarifes elèctriques reduïdes per als aparells de transport per cable i de producció de neu de cultiu per a les estacions d’esquí. La mesura, impulsada juntament amb FEDA, preveu una reducció del 100% de la tarifa elèctrica i s'aplica tant al terme de potència com al terme d’energia, i tan sols es pot tenir en compte el consum dels aparells de transport per cable i de producció de neu de cultiu.

Les reduccions de tarifa tenen efectes des de l'1 de desembre i fins a l'1 de gener, ambdues dates incloses.