Andorra esdevé el 190è membre de l'FMI

El Principat d’Andorra s’ha convertit la nit d’aquest divendres en el 190è país membre del Fons Monetari Internacional (FMI). Culmina així un procés d’adhesió que va iniciar-se el passat mes de gener, quan el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, va fer la petició formal a l’organisme internacional.

Després de mesos de treball conjunt entre els equips tècnics tant del Govern com de l’FMI, aquest divendres a la nit l’ambaixadora d’Andorra als Estats Units, Elisenda Vives, ha dipositat l’instrument de ratificació a la seu de l'FMI, a Washington, coincidint amb la reunió anual de tardor de l’organisme.

Posteriorment Vives, a qui l’executiu ha donat poders per exercir aquesta funció, ha signat els estatuts en nom d’Andorra en un acte en què també hi han participat de manera telemàtica el ministre Jover i el secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà. Amb la signatura dels estatuts, Andorra ha esdevingut el 190è membre de ple dret de l’FMI.

Tot seguit, la delegació andorrana –Jover, Ballestà i Vives– han mantingut una reunió privada amb la directora general de l’FMI, Kristalina Georgieva, així com amb d’altres membres de l’organització –entre ells l’actual director executiu de la circumscripció a la que s’adhereix Andorra, Anthony De Lannoy, i el secretari de l’FMI, Ceda Ogada–.

“Per a Andorra, avui culmina un procés d’adhesió que ens permetrà millorar la nostra reputació i homologació internacional, tenir accés a més i millor assistència tècnica i formació en temàtiques financeres i obre la porta a tenir una xarxa de seguretat financera en cas de necessitat”, ha destacat Jover.

Andorra vota per primera vegada en la sessió plenària de l’FMI

Amb l’adhesió al Fons Monetari Internacional d’aquest divendres, Andorra ha pogut participar com a membre de ple dret en la sessió plenària de l’organisme i emetre el seu primer vot. En aquest sentit, el ministre Eric Jover, en tant que governador designat del Principat, ha votat per correu en l’elecció del director que ha de representar a Andorra en la direcció executiva de l’ens.

La direcció executiva està formada per 24 directors que representen països o circumscripcions. Així, Andorra s’ha adherit al grup conegut com a belga/holandès, sumant-se a 15 països que ja en formen part. Paul Hilbers substitueix a partir de la votació d’aquest divendres a Anthony De Lannoy en el lloc de director executiu d’aquesta circumscripció, la quarta amb més importància dins l’organisme després dels grups dels Estats Units, Japó i la Xina. Aquestes votacions només es produeixen cada dos anys i els països poden, si ho desitgen, canviar de grup.

Finalitza un procés d’adhesió que ha durat deu mesos

L’adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional confirmada aquest divendres posa punt final a un procés que va iniciar-se formalment el passat mes de gener i dona compliment a un dels compromisos electorals d’aquest Govern. La incorporació d’Andorra a l’FMI va aprovar-se per una àmplia majoria al Consell General –vots favorables de Demòcrates, Liberals d’Andorra, Ciutadans Compromesos i Terceravia i abstenció del Partit Socialdemòcrata– el passat 5 d’octubre.

Tot i així, el Principat fa anys que manté relacions amb l’FMI; els contactes amb l’entitat es van accentuar i accelerar arran de diversos factors, com ara el dictamen a finals de la darrera legislatura de la Comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera del Consell General, així com també les recomanacions del Parlament Europeu i de les diferents agències de ràting.

L’FMI va crear-se el 1945 per tal de promoure la cooperació monetària global, assegurar l'estabilitat financera, promoure l'ocupació i el creixement econòmic sostenible i reduir la pobresa. Amb l’adhesió d’Andorra, només són 4 els països presents a les Nacions Unides que no en formen part.