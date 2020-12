Apostar per la digitalització dels negocis, aspecte clau del webinar de Crèdit Andorrà i Crowe Andorra

La transformació digital dels negocis s'ha vist accentuada per la Covid-19, i aquells que no es transformin tenen el risc de poder-se quedar a fora i no ser competitius. Aquest ha estat un dels temes centrals del seminari en línia organitzat per Crèdit Andorrà i Crowe Andorra, sota el títol 'La transformació digital de l'empresa andorrana en temps de canvi'. En aquest sentit, un dels ponents, Antoni Bisbal, soci director Crowe Andorra, ha explicat que les empreses andorranes es troben molt poc digitalitzades, i moltes mancances de les pàgines webs andorranes han sortit a la llum durant el confinament. De fet, ha explicat que un estudi de la Cambra de Comerç mostra que les empreses andorranes reben una nota de 2,8 sobre 10 en transformació digital.

Com a exemple, ha destacat la gran aposta del Govern per la digitalització. "L'administració andorrana té l'objectiu que el 2023 tots els tràmits públics es puguin fer de forma digital", ha indicat Bisbal, qui ha comentat que en aquests moments, gràcies al certificat electrònic, molts dels tràmits del Govern o de les parapúbliques es poden fer de forma digital.

Sobre la transformació digital, Bisbal ha explicat que és l'art de gestionar la transició de la situació actual d'una empresa a una altra més eficient i competitiva, mitjançant l'ús de la tecnologia i on la prioritat és l'experiència del client. "Aquesta realitat també afecta a la petita empresa com és el cas d'Andorra", ha dit. De fet, ha comentat que el món es troba en un constant canvi i les empreses estan amb "un client més exigent i que valora més l'experiència digital". Així, la tecnologia ha de permetre conèixer millor el client, saber el que vol, el que li agrada i poder establir uns hàbits de consum, ha declarat.

Durant el seminari, s'ha explicat que les principals empreses del món actualment són tecnològiques, i s'han mostrat gràfiques sobre com el comerç electrònic ha augmentat durant la pandèmia, amb un creixement de més del 30% en els supermercats. Per la seva banda, Cristina Batarseh, directora d'Innovació i Digital Business de Crowe Andorra, ha mostrat exemples de com poder aplicar la digitalització als principals sectors andorrans. Pel que fa al retail, ha comentat que s'ha de "garantir una experiència global" i per fer-ho ha destacat que és clau automatitzar les operacions per tal de poder monotonitzar els preus de la competència o prevenir la demanda i així evitar estocs. En aquest sentit, ha indicat que hi ha eines per poder mesurar la quantitat de gent que passa per davant de la botiga i saber quant de temps es paren davant de l'aparador per observar si funciona o no.

Batarseh també ha tractat el sector hoteler amb aplicacions per agilitzar el registre d'entrada als hotels i reduir la càrrega de la feina del recepcionista. En la mateixa línia, quant a la restauració, ha posat l'exemple d'aplicacions que permeten demanar el menjar i pagar des del mòbil. En el món de l'oci i el lleure s'utilitza la tecnologia RFID, ha comentat Batarseh, qui ha explicat que empreses com Diseny o Inditex ja utilitzen aquest tipus d'eines. A més, ha declarat que emplenar formularis per la utilització del wifi "permet obtenir informació verificada dels clients" amb la qual es pot fer "una base de dades", el conegut com a Big Data.

Com a conclusions i consells per digitalitzar una empresa, els dos ponents han coincidit en el fet que s'ha d'estar obert al canvi. "No podem sobreviure com ho hem fet fins ara perquè el públic està canviant", ha especificat Batarseh. També consideren que és important tenir la visió d'un extern i aprofitar-se de l'experiència d'algú altre. Tot i així, han remarcat que no s'ha de tenir por a l'error i han aconsellat fer petites proves de concepte abans de fer un gran desenvolupament. Finalment, han comentat que és important conèixer les solucions tecnològiques que ofereix el mercat i un cop s'hagi analitzat en profunditat l'empresa, s'ha de triar l'eina que més s'ajusta per la prioritat del teu negoci.