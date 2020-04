Bars i restaurants veuen en les terrasses una oportunitat per atenuar la crisi

Les terrasses d’estiu podrien convertir-se en un baló d’oxigen per l’hostaleria i la restauració, seriosament afectades per la crisi de la Covid-19 i mentre duri l’emergència sanitària. A banda de les mesures aprovades pel Govern per tal d’ajudar el sector, empresaris consultats per l’ARA Andorra han explicat que tan aviat com es reprengui l’activitat esperen que les terrasses puguin acollir clients amb protocols de seguretat menys restrictius que quan es tracti d’espais interiors.

Els empresaris tenen clar que s’hauran d’adaptar al que digui el Govern, sempre respectant els criteris sanitaris i de seguretat que s’estableixin per a empleats i clients. No obstant, confien que el fet de disposar de taules a l’aire lliure podria ajudar a que hi hagi més afluència de públic, deixant un espai de seguretat o fins i tot instal·lant alguns elements separadors entre taules. En aquest sentit, els bars i restaurants amb que ha parlat aquest mitjà i que per la seva ubicació poden fer-ho, han assegurat que tenen previst demanar més metres als comuns o als propietaris per ampliar les terrasses.

Una altra de les alternatives de negoci és el lliurament a domicili d’àpats i begudes. Amb motiu de l’aixecament de les restriccions perquè es pugui prestar aquest servei, molts negocis que fins ara no ho feien també s’han apuntat al ‘home delivery’ i ofereixen la possibilitat de fer la comanda per internet o per telèfon per tal que el client pugui consumir a casa els plats prèviament preparats.