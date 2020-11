El COA, la petanca i el tir rebran 38.000 euros d'ajudes del Govern

El Govern ha acordat l’adjudicació definitiva de les ajudes de la segona convocatòria i les ajudes puntuals per a l’any 2020 a les entitats esportives. En total, Esports ha aprovat una partida de 61.672 euros, que es divideix en 37.772 euros corresponents a les ajudes de la segona convocatòria i 23.900 euros per a subvencions puntuals d’aquest 2020.

Així, i tal com ja va explicar la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, tenint en compte la situació provocada per la Covid-19, el ministeri havia reservat una part de les ajudes a les federacions en una segona convocatòria perquè s’hi poguessin acollir aquelles que no ho van fer en la primera crida de l’any. A més, també es va reservar una partida per donar suport a aquelles entitats que duguin a terme activitats no previstes inicialment o vulguin subscriure programes formatius per als seus tècnics i/o entrenadors.

Pel que fa a les ajudes de la segona convocatòria, han recaigut al Comitè Olímpic Andorrà, a la Federació Andorrana de Petanca i a la Federació Andorrana de Tir. Cap de les tres havien presentat projecte en la primera convocatòria i es poden beneficiar ara de la reserves fetes pel ministeri. En el cas de les subvencions puntuals han recaigut a l’Automòbil Club Andorra, la Federació Andorrana de Patinatge, la Federació Andorrana de Canoa Caiac i la Federació Andorrana d’Esquí. Totes elles han rebut els ajuts per poder desenvolupar programes formatius.