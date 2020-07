Carrefour s'instal·la a Andorra

La cadena multinacional de distribució francesa Carrefour ha arribat a un acord de col·laboració amb el grup Pyrénées per obrir el seu primer hipermercat a Andorra, que s'ubicarà on actualment se situa l'històric Andorra 2000 , a l'avinguda Tarragona d'Andorra la Vella. La cadena francesa ha explicat aquest dilluns a través d'un comunicat que l'establiment oferirà un servei de restauració i es contempla l'obertura de diverses botigues al país al llarg dels pròxims dos anys .



El director executiu de l'entitat encarregada de les cooperacions internacionals de Carrefour, Patrick Lasfargues , ha manifestat que a l'establiment els clients podran trobar "una oferta única amb els millors productes de Carrefour procedents d'Espanya i França".



Per la seva banda, el propietari del grup Pyrénées, Patrick Pérez , ha assegurat que aquesta obertura suposarà una gran "oportunitat" per reforçar el lideratge que la marca té en distribució alimentària al Principat. "La imatge de qualitat de Pyrénées es reforçarà amb l'arribada d'un dels líders europeus del sector", ha ressaltat.



Pyrénées Andorra representa el 9% del Producte Interior Brut (PIB) del país i compta amb més de 1.200 treballadors, que suposen un 3% de la població activa.