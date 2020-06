Controls selectius i sancions als visitants

L’Empresa Familiar Andorrana ( EFA) ha elaborat un document amb 52 propostes a l'executiu per a la reactivació econòmica i, com no podia ser d’una altra manera, la salut és un dels apartats als quals dedica un seguit d’accions que creuen que podrien ser profitoses per al país. De fet, i seguint l’estela d’altres associacions empresarials, posen la salut com un dels elements que pot servir per reactivar l’economia després de la crisi que està suposant el coronavirus. Entre les propostes que posen sobre la taula hi ha que s’estableixi un protocol de seguretat sanitària per a turistes i visitants, que incloguin controls selectius i règims sancionadors.

Des de l’EFA també advoquen perquè des de l’executiu s’implementin protocols per actuar en les aglomeracions en espais compartits. I en l’apartat de les normes a seguir, també creuen que cal que hi hagi protocols “clars” en seguretat sanitària per a totes les activitats econòmiques del país.

I ara que ja s’ha reprès l’activitat econòmica i que el desconfinament ja és una realitat, també consideren que cal que es mantinguin “només” les mesures sanitàries “imprescindibles”.

I en la línia del que ja s’ha vingut defensant des de diferents sectors en els darrers anys, des de l’EFA incideixen en l’oferta sanitària com a eina per atreure tant residents com visitants. Així, creuen que cal potenciar l’oferta sanitària privada per atreure nous residents i turisme mèdic.

Des de l’EFA destaquen que aquest recull de 52 propostes, és un document que té “deliberadament un disseny metodològic”, orientat a la millora de la competitivitat de l’economia, i afegeixen que “és susceptible d’incorporació de noves propostes i de la revisió de les que ja s’hi contenen”.

Des de l’EFA fan també aportacions en l’àmbit de l’ educació i, en aquest sentit, proposen que es “repensi el finançament i el cost del model educatiu de l’ensenyament primari i secundari”. També advoquen perquè es potenciï la implantació d’escoles d’ensenyament privat, tant per a alumnes nacionals i internacionals. I en aquesta línia, creuen que cal que el Govern impulsi, conjuntament amb el sector privat, la promoció internacional de l’oferta formativa a Andorra. I, a l’últim, també defensen que des de l’executiu es treballi per atraure una universitat privada “premium” d’ensenyança digital i a distància.