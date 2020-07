Crèdit Andorrà manté la ISO 14001:2015 del sistema de gestió

Crèdit Andorrà ha mantingut la certificació ISO 14001:2015 del seu Sistema de Gestió Ambiental (SGA) per part de l’empresa certificadora TÜV Rheinland i ratifica així el seu compromís per minimitzar en l’entorn l’impacte de la seva activitat, informa aquest dimarts l'entitat en un comunicat. La certificació destaca especialment la solidesa i fortalesa del sistema, així com que s’hagi sabut aprofitar el procés de digitalització i d’eficiència de l’entitat com a vector per a les diferents iniciatives mediambientals posades en marxa.

Entre les actuacions que es destaquen hi ha la publicació de la nova web del Sistema de Gestió Ambiental https://sga.creditandorragroup.com/, per donar a conèixer els objectius ambientals del banc en el marc del pla 2019-2021 i amb la voluntat de promoure accions que fomentin el compromís i l’engagement entre tots els grups d’interès.

L’empresa certificadora també ha posat de manifest la importància d’impulsar la compra de material seguint criteris ecològics i els esforços que s’estan duent a terme per minimitzar el consum de paper, un dels principals impactes ambientals del banc. En aquest sentit, destaca la reducció de 3.563 kg de paper durant el 2019, dins el projecte ‘Sense paper’, amb la incorporació de tauletes digitals a les oficines per facilitar la signatura biomètrica de les transaccions més freqüents. També destaca el patrocini de Cicland, el servei públic de bicicletes elèctriques d’Andorra.

La certificació ISO 14001:2015 posa de manifest el compliment estricte de la legislació ambiental, la gestió correcta dels consums i dels residus, el control i seguiment dels processos interns i dels objectius anuals, les accions de sensibilització social i la millora contínua del sistema.