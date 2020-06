Crèdit Andorrà concedeix el 68% de l'import total dels primers crèdits tous

Crèdit Andorrà ha liderat la constitució de pòlisses de crèdit aprovades pel Govern dins del programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per fer front a la situació d’emergència sanitària causada per la Covid-19. El banc ha atorgat el 68% de l’import total dels coneguts com a crèdits tous. L’entitat ha formalitzat 880 operacions (el 50% del total) per un import de 88 milions d’euros.

Aquests crèdits tous formen part del primer paquet de línies extraordinàries de finançament impulsat per l'executiu, dotat amb 130 milions d’euros. El Govern s’ha fet càrrec dels interessos meritats per les facilitats creditícies aprovades, a un tipus fix del 0,25% anual per als préstecs, per fer front a les despeses de funcionament i a un tipus fix del 0,10% per als crèdits per pagar les obligacions financeres.

El Govern ha aprovat ja el segon paquet, amb una dotació pressupostària de 100 milions d’euros que, en aquest cas, servirà per formalitzar tres línies de finançament. Es manté la destinada a pagar les obligacions financeres, i se n’afegeixen dues: una per dotar de liquiditat les empreses i negocis per fer front al pagament de la part patronal corresponent a l’aplicació de les suspensions temporals de contractes de treball i reduccions de jornada laboral, i l’altra per finançar treballs d’adequació d’establiments per a l’atenció al públic, per adaptar-se als requisits derivats de la situació d’emergència sanitària. En aquest cas, el Govern també es farà càrrec dels tipus d’interès aplicats per les entitats financeres.

La participació de Crèdit Andorrà en aquestes línies extraordinàries de finançament del Govern posa de manifest el compromís de l'entitat amb el país i la societat, i la voluntat permanent de donar suport al teixit empresarial, peça clau per a la recuperació econòmica.