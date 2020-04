Empreses de càtering i lliurament a domicili, molestes amb els restaurants que ofereixen aquests serveis sense permís

El sector del càtering demana un major control sobre les empreses que lliuren o serveixen menjar a domicili sense poder-ho fer. Empresaris consultats per aquest mitjà han explicat que ja estaven molestos abans de la crisi de la Covid-19 perquè aleshores s’havien detectat empreses d’esdeveniments que contractaven àpats a restaurants o cuiners que no disposaven del certificat corresponent per servir o preparar menjars fora de l’establiment.

L’auge de les comandes per internet, així com la necessitat d’alguns bars i restaurants per tornar a tenir ingressos, ha fet que diversos establiments ofereixin el servei a domicili sense autorització. Ho fan directament, és a dir, sense la intermediació de cap plataforma de ‘delivery’ i sense la infraestructura ni l’operativa adequada.

Segons ha pogut saber l’ARA Andorra, tan sols mitja dotzena de restaurants haurien demanat el permís a l’àrea de seguretat alimentària del ministeri de Salut, mentre que la majoria dels que han optat per iniciar el servei a domicili arran de la crisi ho fa directament i sense cap control ni protocol.

La queixa dels professionals del càtering és compartida pels restauradors que sí disposen del certificat per fer lliuraments a domicili o de recollida a l’establiment, principalment pizzeries o restaurants de menjar ràpid. Cal recordar que per evitar aquesta picaresca, els professionals de la restauració que vulguin operar o servir menjars fora del local han d’acreditar que disposen dels permisos corresponents i en conseqüència respecten els processos d’higiene alimentària que fixa la normativa.