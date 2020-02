El Govern fa cas de la CEA i l'USdA i permetrà l’obertura dels comerços el 16 de març

El consell de ministres d'aquest dimecres ha aprovat modificar el reglament d'obertura de comerços pel dia de la Constitució, un cop rebuda i estudiada la petició conjunta que van fer el divendres passat la Confederació Empresarial Andorrana ( CEA) i la Unió Sindical d'Andorra ( USdA). D'aquesta manera, segons ha informat el ministre portaveu, Eric Jover, "s'ha acordat que el dia 16 no sigui d'obligat compliment pel tancament de comerços i, si s'obre, els treballadors de mutu acord amb el patró decidiran quin dia podran fer festa. A més, tindran dos dies de festa que serà retribuït".

Tal com es preveu per llei, tot i que el dia 14 de març és de tancament obligatori, es preveu la possibilitat que l’executiu suspengui l’obligació de tancament quan aquest dia s’escaigui en cap de setmana, festiu o període de previsible afluència turística. Considerant que el 2020 el dia de la Constitució s’escau en dissabte i en època d’afluència turística important, el Govern permetrà que els comerços que ho desitgin puguin desenvolupar la seva activitat comercial aquest dia.

Així, en el redactat inicial del decret s’indicava que el festiu es desplaçaria obligatòriament al dilluns 16 de març, que els comerços haurien de romandre tancats. També que s’hauria de compensar els assalariats que treballin aquest dia amb una segona jornada de festa retribuïda.

Reglament d'Ocupació

D'altra banda, el Govern ha aprovat el reglament de l'ocupació que es desplega de la Llei d'ocupació aprovada el 2019. Així, la directora d'Ocupació i Treball, Laura Vilella, ha explicat que es tracta d'una normativa que permet avançar en la modernització del sistema d'ocupació i desenvolupar, a més, polítiques actives d'ocupació i programes específics pels col·lectius que presentin més dificultats d'inclusió al mercat laboral. El reglament desenvolupa 34 articles en aquells àmbits que la mateixa llei preveu i té relació amb les persones, empreses i altres entitats usuàries del Servei d'Ocupació. En aquest sentit, també queden regulades les empreses d'inclusió sociolaboral.

Vilella ha posat en relleu que una de les principals novetats que introdueix el text és la cartera de serveis que es preveu desplegar en el termini d'un any. En concret, destaquen, entre d'altres, el servei d'orientació professional, el de millora de qualificació professional o el d'assessorament per a l'autoocupació i creació d'empreses. En definitiva, el que es vol és garantir i fomentar l'eficàcia i la qualitat dels serveis dels programes d'ocupació, concretant mesures que esdevenen claus per continuar donant resposta a les necessitats del mercat de treball i potenciar la competitivitat del teixit econòmic i, alhora, la cohesió social.