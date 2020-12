Hackegen tot el sistema informàtic d’una empresa del país

Una empresa mitjana del país, d’entre 10 i 15 treballadors, ha patit aquest cap de setmana un intent d’extorsió per part de hackers (pirates informàtics) que els han inhabilitat el seu sistema digital i els han sostret totes les dades que tenien emmagatzemades. L’empresa, però, no ha caigut en el xantatge i no ha hagut de pagar cap rescat per al retorn de la informació perquè tenien una còpia de seguretat externa que, després de gairebé cinc dies, han pogut recuperar.



Els treballadors es van adonar dijous que algú havia entrat al seu sistema operatiu. Quan van arribar a la feina, van encendre els ordinadors i es van adonar que “tot estava encriptat”. “Les màquines funcionaven però quan accedies a les finestretes sortia tot encriptat, semblava que estiguéssim mirant el Canal+ sense el descodificador”, apunta un empleat.

El mateix dijous van posar la denúncia i es van assabentar que el ‘modus operandi’ habitual en aquest tipus de casos és que els pirates informàtics els enviïn un correu que els exhorta a pagar un rescat amb criptomonedes, sota amenaça de destruir tota la informació ‘robada’. Sortosament, l’empresa tenia dues còpies de seguretat, una al ‘núvol’ –en un sistema d’emmagatzematge en línia– i l’altra en un disc extern. “Al núvol també hi han entrat i per tant ens ha salvat haver tingut una còpia externa”, afegeixen, tot i que els ha costat gairebé cinc dies tornar a tenir el sistema operatiu.

“ Els informàtics no saben per on han accedit els hackers, si pel correu o per una altra banda, ens diuen que pot tractar-se d’un virus nou innovador, però ho teníem tot col·lapsat i ha estat molt difícil treballar, perquè tenim més d’un centenar de proveïdors que no tenen cap culpa que ens hagin entrat al sistema, així que durant aquests dies ho hem fet tot a mà”, expliquen. Ara intenten canviar alguns paràmetres del seu dia a dia, com per exemple evitar obrir correus electrònics que tinguin un emissor desconegut o del qual en dubtin de la procedència. I també fan servir més el telèfon. “Hi ha informació que no hem pogut recuperar”, lamenten.



L’empresa no ha volgut que es difongui el seu nom ni tan sols el sector al qual es dedica, però espera que la difusió del succés del qual han estat víctimes serveixi per alertar altres firmes del país. Justament, aquest mateix cap de setmana han sortit a la llum altres casos de hackeig al país, en aquest cas de comptes de l’aplicació de Whatsapp. Andorra Telecom ha alertat que a diversos usuaris els arriba un missatge SMS amb sis dígits i un desconegut els demana aquest codi a través de la popular aplicació. La companyia demana que no es comparteixi aquest suposat codi de verificació perquè dona accés al pirata informàtic al compte de Whatsapp.