Naturlàndia augmenta el dèficit en 1,1 milions durant el 2019

La sessió de Comú de Sant Julià de Lòria, celebrada aquest dimecres, ha donat els detalls sobre l'auditoria efectuada en les societats participades per la corporació. En el cas de Camprabassa, la societat que explota Naturlàndia, les pèrdues se situen en 1.180.054 euros, però "els comptes del 2019, respecte dels del 2018, han millorat", ha manifestat el cònsol major, Josep Majoral. Un dels principals fets que ha contribuït a aquesta millora ha estat "una manca de despesa de funcionament i manteniment". Per tal de revertir aquesta tendència, el cònsol ha reiterat que "cal deixar treballar als professionals", ja que la nova direcció treballa amb un "pla de xoc immediat" que ha de definir com i què es vol que sigui Naturlàndia, quines són les actuacions que s'han de fer al parc i quines són les vies de finançament més adequades. D'aquesta manera, Majoral ha sortit al pas de les informacions aparegudes aquest dimecres als mitjans de comunicació pel que fa a la continuïtat del parc d'animals, assegurant que el consell d'administració ni tant sols ho ha parlat.



Per la seva banda, des de Desperta Laurèdia, Cerni Cairat ha explicat que el parc d'animals "és una infraestructura que no s'hauria d'haver fet", per la qual cosa la formació és partidària d'eliminar aquest atractiu "donant una sortida digna als animals". "És una activitat que genera un cost important en el compte d'explotació de Camprabassa", ha afegit. Així mateix, el número u de Desperta Laurèdia ha assegurat que "hem volgut estudiar quines són totes les opcions que pot tenir Camprabassa" i, per aquest motiu, ha proposat la dissolució de la societat com a una de les vies a estudiar. "Una de les opcions que es planteja és obrir un període de dissolució que permet seguir operant i, a partir d'aquí, veure de quina manera es comercialitza una activitat a la Rabassa", ha explicat Cairat, assegurant també que ha estat un error obrir el parc durant aquest estiu perquè "a finals d'any ens podem trobar amb el tancament de Naturlàndia" si no augmenten els ingressos i tenint en compte els efectes de la crisi sanitària. En aquest punt, el cònsol major lauredià ha respost que "quan es fan unes declaracions en aquest sentit s'ha de tenir clar que es farà", i ha trobat a faltar "certa manca de concreció en la proposta". Majoral ha afirmat que si es dissol la societat per no explotar més Naturlàndia "pot tenir sentit", però "dissoldre una societat per crear-ne una altra i continuar explotant activitats, no ho veig".



Quant a la resta de societats, l'escola bressol també ha tancat l'exercici de l'any passat amb unes pèrdues de 383.071 euros, Sasectur registra unes xifres negatives de 236.542 euros i la societat de Promició Econòmica i Turística de Sant Julià de Lòria va finalitzar l'any amb unes pèrdues de 85.449 euros. Pel que fa a les previsions d'aquest any, Majoral ha explicat que s'haurà d'esperar a setembre per tenir dades concretes, ja que serà quan finalitzarà l'ajornament en la facturació dels impostos. La corporació ha parlat darrerament d'una caiguda en els ingressos del 20%, el que suposaria acabar l'any "amb un sostre d'endeutament prop del límit".