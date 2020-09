Naturlandia resisteix

Naturlandia ha tancat el període estival aquest diumenge després de 79 dies d’activitat ininterromputs. El parc obria el 27 de juny en un estiu marcat per la incertesa i amb unes previsions inicials del 50% d’ocupació i vendes en relació amb l’estiu del 2019. Finalment, l’augment de visitants ha estat progressiu des de l’obertura, superant les xifres de l’any passat durant el mes de setembre, i en definitiva les expectatives inicials, informa aquest dilluns el parc en un comunicat. La política comercial, prioritzant la venda de l’ Entrada Única (totes les activitats disponibles) i les noves propostes de paquets i gastronomia, han tingut una bona rebuda, fet que s’ha traduït en un augment mitjà del 25% del consum global per client. Malgrat el descens de facturació previst a l'inici de l'estiu, s’ha mantingut prop del 20% per sota del 2019, però s’ha registrat un estiu rècord de facturació mitjana per client en la història de Naturlandia. Des del centre es fa una valoració positiva pel fet d’haver aconseguit amortir l’impacte de la crisi de la Covid-19, potenciant i donant a conèixer altres serveis, com la restauració. L’afluència de visitants al parc, tot i una segona meitat de campanya molt positiva amb xifres millors que l’any passat, ha estat d’un 35% per sota del 2019, a causa de la incertesa d’una primera meitat de l’estiu plena d’inseguretat per la conjuntura global.

Naturlandia ha tancat l’activitat diària estiuenca aquest diumenge, però fins a l'1 de novembre obrirà tots els caps de setmana totes les activitats, organitzant esdeveniments temàtics per a tots els públics. No obstant això, i tenint en compte la molt bona rebuda que ha tingut entre la clientela del país la nova oferta gastronòmica de La Borda de Conangle, a la cota 2000, aquesta instal·lació romandrà oberta cada dia fins a l'1 de novembre. Es complementa el servei de restauració de la Borda de Conangle mantenint l'espai del parc d'animals obert per a aquells que vulguin gaudir de l’entorn. En aquest sentit, però únicament els caps de setmana, a la cota 1.600 es mantindrà la darrera incorporació a l’oferta gastronòmica de Naturlandia, el restaurant El Foc, amb una cuina d’estil casolà i elaborada totalment al foc de llenya.

D’aquesta manera, Naturlandia clou una temporada estival marcada d’un costat per la situació epidemiològica, i de l’altre, pels canvis promoguts des del nou equip directiu. D’aquests, el més significatiu ha estat la priorització que s’ha fet en aquells clients que han volgut comprar l’Entrada Única, que inclou totes les activitats obertes de parc. Aquest fet, juntament amb altres millores impulsades en restauració i en la gestió de les activitats, ha aconseguit que la despesa mitjana hagi augmentat en un 25%.

Una de les novetats d’aquesta temporada ha estat l'assignació d'una hora per a gaudir de l'activitat amb més demanda: el viatge al tobotronc. Per assegurar que tot aquell que compra la seva entrada pogués gaudir d'aquesta activitat i evitar les habituals aglomeracions i esperes de diverses hores, d'una banda s'han limitat els tiquets únics de l'activitat, i per altra s'ha reduït a un sol viatge amb una hora programada d'accés a l'activitat. D'aquesta manera s’ha garantit que tothom que ha comprat l'entrada única, ha pogut gaudir del giny.

L’afluència de visitants i els ingressos han anat en augment a mesura que han transcorregut els dies. El clima de confiança gràcies a la gestió de la crisi que s’ha comunicat a tots els nivells, ha estat un factor clau i els visitants han confiat en la destinació, com mostren les dades, assegura el parc en el comunicat. Així, tot i que juliol va ser un període amb unes diferències més marcades respecte a l’any 2019, la segona meitat d’agost i el mes de setembre, s’ha anat recuperant, amb jornades similars i fins i tot amb pics superiors.

Pel que fa a la venda d’entrades, el 50% dels visitants han adquirit l’Entrada Única, un 25% el passi exclusiu de tobotronc i el 17% només el parc d’animals. En termes globals, la venda en línia ha gaudit d’un creixement important, arribant al 30% de les vendes a través de la pàgina web naturlandia.ad. "Aquest fet –afirma el comunicat– ajudarà en el coneixement del client que visita el parc, i servirà també per al futur desenvolupament dels serveis que oferirà".