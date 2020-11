Punt final

El Punt de Trobada tanca definitivament les seves portes aquest diumenge. Tot i que el tancament estava previst per dimecres vinent, la família Cachafeiro ha decidit avançar la clausura del centre comercial davant la baixa afluència de clients i, segons fonts properes al negoci, pel fet que s'hauria pogut col·locar a un tercer l'estoc que encara quedava per sortir. Els actuals explotadors de la gran superfície laurediana lliuraran les claus a la propietat el proper 30 de novembre, data a partir de la qual està previst que el Grup Pyrénées comenci els treballs de millora i actualització de les instal·lacions per tal de reobrir-les a començaments de 2021.

Els treballadors que encara queden al centre esperen conèixer en els pròxims dies la resolució final dels seus contractes i percebre la quitança corresponent. A partir d'aquí Grup Pyrénées ha informat que es posarà en contacte amb tots els empleats a través d'una oficina d'informació laboral que s'obrirà la primera setmana de desembre al mateix Punt de Trobada. Fonts properes a Pyrénées han reiterat que compten amb el gruix de treballadors i ex-treballadors per al nou projecte, que donarà feina a uns 500 treballadors.