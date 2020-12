(Re)impuls a l'aeroport Andorra-la Seu

L'aeroport d'Andorra-la Seu potenciarà el seu sistema d'il·luminació per guanyar hores d'activitat al dia, en un projecte que preveu una inversió de 400.000 euros i que s'inclou en el conveni signat aquest divendres per ministre d'Economia, Jordi Gallardo, i el conseller d'Obra Pública de la Generalitat, Damià Calvet. El document té una vigència de cinc anys i l'objectiu “d'enfortir relacions i donar més promoció a l'aeroport, per buscar nous mercats i incrementar l'activitat". Entre les millores anunciades destaquen també l'ampliació a 13 hangars i un punt d'instrucció fronterera. A les preguntes sobre la confirmació de línies de vol regular confirmades, la resposta ha estat “seguim treballant”.



Durant la seva intervenció, Gallardo ha explicat que en el debat d’orientació política “tenim una proposta perquè en els sis primers mesos de l’any que ve siguem capaços de materialitzar vols regulars amb algunes de les destinacions que s’estan analitzant” i, a més, ha anunciat que s’està treballant per poder “tenir vols xàrters turístics” des d’aquest mateix hivern gràcies a la col·laboració del sector privat andorrà. El nou conveni suposarà que l’aportació de l’executiu a la infraestructura passi a ser de 400.000 euros, mentre que fins ara era de 300.000.



