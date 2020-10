El professor Víctor Pou diu que el procés d'acostament d'Andorra a la UE és "admirable"

El professor del departament d’anàlisi social i econòmica de l’IESE i d’economia mundial i relacions internacionals a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Víctor Pou, es mostra “optimista” respecte de la finalització, en dos o tres anys, de les negociacions per a un acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea. I és que manifesta que el procés d’acostament a la UE que ha fet el Principat “és admirable” i conclou que aquest acord d’associació només pot afavorir el país. En aquest sentit, també subratlla que durant la “pausa” en les negociacions causada per la Covid-19 s’hagin mantingut “contactes més o menys informals” que han afavorit que Europa hagi mostrat una actitud “més generosa” en certes qüestions més enllà de les quatre llibertats, i s’hagin tingut en compte aspectes com “el desenclavament d’Andorra, la seva fiscalitat i el finançament”, és a dir, certes especificitats, un fet que atribueix molt especialment a l'equip negociador andorrà. Així, creu que això aplana el terreny perquè hi hagi menys actitud crítica envers aquest acostament.

Pou ha fet aquestes manifestacions en el marc de la presentació del llibre ‘Andorra-Unió Europea. El procés d’acostament del Principat a la Unió Europea. Cap a un acord d’associació’, editat per Crèdit Andorrà i que ja es troba a disposició de les persones interessades.

En la publicació l'expert analitza la darrera fase del procés d’acostament del Principat a la Unió Europea i que, segons l’autor, ha de culminar amb un acord d’associació que hauria de ser sotmès, afirma, a referèndum. Aquest procés, que es va iniciar fa trenta anys, ha seguit una estratègia que Pou qualifica d’asimptòtica, en el sentit que Andorra s’acosta cada vegada més a la UE sense pretendre entrar-hi com a estat membre. En aquest sentit, l’autor manifesta que l’acord d’associació és “una estació terme” a partir de la qual només hi veu un final: l’adhesió a Europa però considera que abans no es produís també caldria que la UE “fes un salt endavant” i esdevingués “una veritable federació dins la qual els estats petits se sentissin còmodes”.

La publicació actualitza el procés d’acostament gradual i progressiu del Principat cap a la UE i ofereix un resum de les tres fases precedents. Així, l’estudi presenta els tres grans blocs que constitueixen l’acord d’associació: un acord marc amb les regles del joc generals, protocols específics de cada país del grup que ell anomena AMS (Andorra, Mònaco i San Marino), i annexos amb la normativa que ha produït o produeix la UE sobre el que s’està negociant.

‘Andorra-Unió Europea. El procés d’acostament del Principat a la Unió Europea. Cap a un acord d’associació’ és el vuitè d’una sèrie de llibres en què l’expert analitza les relacions internacionals d’Andorra i el setè editat per Crèdit Andorrà.