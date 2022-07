Activitats culturals, recreatives i religió, l'1,6% del PIB

Andorra la VellaLa despesa pública en activitats recreatives, cultura i religió es va situar l'any passat en 45,9 milions d’euros, quantitat que representa un increment del 10,1% respecte de l’any 2020, segons les dades fetes públiques aquest dilluns pel departament d'Estadística del Govern.

Aquest import representa el 5,2% de liquidat total de les administracions públiques (sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències del Govern a entitats de les administracions públiques), el mateix percentatge que l’any anterior i suposa l'1,6% del producte interior brut (PIB), igual que l’any anterior.

Aquest increment de les despeses s’explica pels augments en serveis recreatius i esportius, que creixen un 12,5%, la qual cosa representa 2,4 milions d’euros; en les despeses en serveis culturals (que augmenten un 10,9%, és a dir, 1,7 milions d’euros) i en serveis de ràdio i televisió i serveis editorials, que han crescut un 35%, 1,4 milions d’euros, en xifres globals.

Si es tenen en compte les dades històriques facilitades per Estadística, tenim que la despesa en serveis recreatius i esportius és la més elevada (22,1 milions) des del 2016. Pel que fa a serveis culturals, els 16,8 milions destinats són la quarta xifra més elevada, per darrere dels 19,5 del 2019; els 17,6 del 2017 i els 16,9 del 2018. Quant als serveis de ràdio i televisió i serveis editorials, la quantitat de 5,5 milions que es van destinar l'any passat és la xifra més elevada dels darrers anys. A l'últim, els 1,5 milions que es van destinar a serveis religiosos i altres serveis comunitaris són la segona xifra més elevada, igualada a la del 2020 i per sota dels 1,8 del 2019. Dels 45 milions destinats a aquests serveis, cal concretar que 14,4 van ser per a personal; 13,4 per a béns corrents i serveis; 9,4 van ser transferències corrents; 8,4 inversió real i 207.425 transferències de capital.