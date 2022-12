Andorra acollirà la trobada més gran de comunitats de Blockchain i Big Data

Andorra la VellaAndorra esdevindrà el pròxim mes de febrer l'escenari de la trobada més gran entre comunitats i empreses especialitzades en tecnologia Blockchain i Big Data. Serà en el marc de la primera edició del 'Summit Art & Innovation', un esdeveniment de primer nivell que se celebrarà del 23 al 26 de febrer en diferents ubicacions repartides per tot el país.

Concebut com un expo-festival, 'Summit Art & innovation' comptarà amb diferents formats de participació a més de xerrades, conferències, exposicions i trobades entre professionals. Una programació i un recorregut dissenyat minuciosament per oferir un format revolucionari de festival que preveu una gran afluència de públic amb pernoctació en allotjaments col·laboradors de l'esdeveniment així com desplaçaments diaris procedents d'Espanya i França.

La iniciativa és una experiència immersiva per mostrar, gràcies als recursos que ofereix el país, les darreres tendències d'avantguarda. Experts i empreses especialitzades en firmes de luxe, Blockchain i Big Data, NFT, estil de vida, art, música i disseny. Una oportunitat de negoci única i un model de gestió de xarxes que segons la responsable de la trobada, Carolina Abril, "no deixarà indiferent a ningú perquè tant el format com la ubicació, els participants i l'oferta global de l'esdeveniment conformen una activitat única i excepcional en l'àmbit europeu".

Participants de primer nivell

Han confirmat la seva participació en el 'Summit Art & Innovation' experts i firmes de primer nivell com Criptan de la mà d'Uri Sabat, Lauri in Metaverse, Bit2Me, Delox i Alejandro Solomundo, Team Heretics amb Diego Soro, i Pepe Folache, qui lidera el projecte de 3NGAGE de la mà de Bclever, el proveïdor tecnològic de l'esdeveniment. 3NGAGE serà el primer token creat per als assistents a esdeveniments d'entreteniment que funcionarà com una eina de fidelització mitjançant NFT d'ús real que permet que cada participant pugui ser promotor de l'activitat a la qual assisteix.

3NGAGE es donarà a conèixer al públic general en primícia durant el 'Summit Art & Innovation', per la qual cosa tots els detalls d'aquest nou token es reserven per als dies de la celebració a Andorra. Twinyards, fundat per Alex Huertas, és una altra de les firmes destacades que estarà present. Tots els participants i col·laboradors representen a la perfecció la filosofia del 'Summit Art & Innovation': la unió d'un públic de molt alt poder adquisitiu interessat pel luxe, l'estil de vida, l'art, la música, el disseny i les tecnologies contemporànies de matèria de Big Data i Blockchain.

L'organització posarà a la venda les entrades per participar en les diferents activitats de l'esdeveniment al gener. Es pot consultar l'agenda a la web www.summitevent.io

Agenda de vertigen

La trobada s'organitza en diferents espais i continguts per afavorir la participació en la iniciativa d'acord amb les inquietuds i interessos de cadascú. El 'Summit Innovation & Conference' consta de conferències, taules rodones i altres sistemes de divulgació com a punts forts en aquesta edició. Aquest espai compta amb una estudiada programació destinada a un públic d'alt poder adquisitiu perquè comunitats cripto, proveïdors de tecnologia blockchain i big data, luxe i estil de vida puguin oferir les seves darreres novetats, així com una exhaustiva anàlisi del sector.

El 'Summit City Andorra' aplega diversos centres comercials i el millor del centre neuràlgic de l'activitat retail a Andorra, amb l'objectiu d'esdevenir punt de trobada per als visitants al festival. Esdeveniments VIP, música en directe, cocteleria i col·laboracions amb diverses firmes líders del sector conformen l'oferta d'aquest espai. El 'Summit Underwater Music Fest', conscients que ens trobem en plena temporada alta pels amants dels esports d'hivern, oferirà una exquisida programació musical al llarg de la cada jornada. En concret es comptarà amb diverses zones ambientades amb diferents estils musicals, una variada oferta gastronomia i zones de lleure per als més petits.