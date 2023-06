Andorra articula la seva aposta pel turisme de luxe

EncampAndorra Turisme fa un pas més en l’estratègia per posicionar el país en l’àmbit internacional en el sector del turisme prèmium presentant l’Andorra Selected a la fira Connections Luxury, que se celebra aquesta setmana a Barcelona. Es tracta d’una trobada on agències d’Europa, els Estats Units i, en definitiva, d’arreu del món, especialitzades en aquest segment tindran l’ocasió de conèixer l’oferta turística de més nivell del Principat. Aprofitant aquesta fita, a partir d’avui també s’ha posat en marxa el web www.andorraselected.com, que permet als usuaris explorar les propostes de l’Andorra Selected.

Aquesta és la primera fira en què es donarà a conèixer el projecte, que també serà present en altres esdeveniments especialitzats en el segment prèmium, com ara la fira PURE Life Experiences, a Marràqueix; la Loop, a Grècia i, sobretot, la ILTM de Canes. En aquest mateix sentit, Andorra Turisme ha previst diferents accions a nivell comercial i de màrqueting, destacant una gira comercial a Madrid, Londres i París per presentar l’Andorra Selected a diferents Destination Management Companies (DMC), així com viatges al Principat amb agències del sector i premsa especialitzada.

Segona avaluació per part del jurat internacional

Amb l’objectiu de seguir augmentant el nivell de l’oferta turística del Principat, i després que diversos negocis del país hagin manifestat la voluntat de formar part de l’Andorra Selected, un jurat internacional i independent farà una segona ronda d’avaluacions aquest estiu. Com en la primera fase, aquest jurat –format per

representants dels sectors de l’hostaleria i la gastronomia, els mitjans de comunicació i les DMC– analitzarà els informes dels mistery guests i emetrà un veredicte. A l’hora de valorar els candidats, es tindran en compte els mateixos criteris d’exclusivitat, singularitat, personalització, reconeixement de marques internacionals, servei en idiomes, l’alta qualitat del producte i l’atenció, les polítiques internes, les auditories i les polítiques de sostenibilitat.

L’Andorra Selected reconeix i garanteix la qualitat prèmium de diversos serveis que es classifiquen en vuit categories: allotjaments, experiències enogastronòmiques, culturals, de compra, esportives i de lleure, de benestar i bellesa, agències receptives especialitzades i, per últim, transport i serveis.