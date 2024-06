Andorra ha doblat els turistes que rep a l'estiu durant l'última dècada

Andorra la VellaAndorra Turisme ofereix aquesta setmana una sèrie de trobades amb periodistes espanyols per tal de donar a conèixer l'oferta turística d'estiu del Principat. Concretament, les presentacions es duen a terme a Madrid (dimarts) i Barcelona (dimecres).

La voluntat és continuar comunicant als mitjans dels països veïns els esdeveniments que hi tenen durant la temporada d'estiu, com ara l'Andorra Mountain Music, l'espectacle 'Sublim' del Cirque du Soleil, els Campionats del món de BTT o l'Andorra Taste. També s'hi ha posat en relleu l'oferta de compres, gastronomia, cultura, esports, benestar o natura.

D'aquesta manera, Andorra Turisme busca refermar-se a l'exterior com una destinació de tot l'any, amb activitats i propostes repartides al llarg de totes les estacions. En aquest sentit, el director general, BetimBudzaku, s'ha mostrat satisfet i ha recordat que "en la darrera dècada, el nombre de turistes anuals al país ha augmentat un 76%, mentre que la xifra s'ha enfilat fins al 95% si ens fixem només en l'època estival". De fet, durant els mesos d'estiu del 2023 van visitar el país 1,5 milions de turistes i les pernoctacions van superar els 4 milions.

Andorra, a la première d'Inside Out 2 a Madrid

Aquest dilluns, també a Madrid, va estrenar-se davant la pel·lícula Inside Out 2, seqüela d'un dels èxits més destacats dels darrers anys a la factoria Disney i davant d'un nombrós públic, entre ells els dobladors de les noves emocions: Chanel, Rigoberta Bandini, Brays Efe i Gemma Cuervo.

En el marc de la col·laboració que Andorra Turisme té amb la multinacional des de fa anys, just abans de l'estrena del film, els assistents van poder veure l'espot d'animació 'Andorra, un destino de película', on la família protagonista viatja al país i s'hi veuen espais emblemàtics com el Pont tibetà de Canillo, Caldea o el mirador solar de Tristaina, i la marca Andorra es va incloure en els diversos punts fotos habilitats.