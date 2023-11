Andorra ocupa la segona posició dels països amb millors mecanismes antiblanqueig

Andorra la VellaL'índex anti rentat de diners de Basilea (AML, per les seves sigles en anglès) és “una eina independent de classificació i valoració del risc que ajuda els usuaris a avaluar les amenaces de rentada d'actius i finançament del terrorisme a tot el món i les mesures que prenen els països per a abordar aquests riscos". L'avaluació es fa des del 2012 i en l'última que s'ha fet pública, corresponent al 2022 fixa que Andorra és el segon país del món on és més difícil el rentat de capitals. Totes les mesures i controls que ha introduït el Principat fa que el risc que es produeixi blanqueig de diners a Andorra és ínfim. Només Finlàndia està per sobre d'Andorra en aquesta classificació mundial.

Els deu països amb menor risc són: Finlàndia, Andorra, Suècia, Islàndia, Nova Zelanda, San Marino, Eslovènia, Lituània, Noruega i França. Els 10 primers països que s'enfronten a un major risc de rentada d'actius són: República Democràtica del Congo, Haití, Myanmar, Moçambic, Madagascar, Guinea, Cambodja, Mali, el Senegal i Vietnam.