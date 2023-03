La banca andorrana no preveu cap afectació per la crisi de Credit Suisse

Andorra la VellaEls bancs andorrans, integrats a Andorran Banking, estan seguint amb detall l’evolució de la crisi que afronta Credit Suisse i no preveuen cap impacte en la seva gestió. Segons afirma Andorran Banking aquest dijous en un comunicat, les tres entitats compten amb una gestió d’actius conservadora alhora que diversifiquen els seus riscos per evitar veure’s afectades en situacions com aquesta.

La crisi de Credit Suisse no s’ha donat de manera inesperada, i davant de possibles riscos, les entitats bancàries andorranes en el darrer any i mig ja han reduït la seva exposició amb aquesta entitat fins a valors insignificants. És per això que no es preveu cap afectació. Aquestes accions són similars a les que també han pres gran part dels bancs europeus. Tot i això, tant les entitats bancàries andorranes com l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) estan monitoritzant l’evolució de Credit Suisse.

La banca andorrana gaudeix d’unes bones ràtios de solvència i liquiditat per sobre de la mitjana de bancs europeus, fet que suposa que estan ben capitalitzades i compten amb un excés de liquiditat important. Igual que la resta de banca europea, la banca andorrana compleix amb escreix amb la darrera normativa europea en matèria de requeriments de capital i liquiditat.