La bona ocupació hotelera a l'agost dona optimisme i esperança al sector

Andorra la VellaLa Unió Hotelera (UHA) veu en la bona ocupació que s'està registrant i que s'espera al llarg d'aquest mes d'agost, el bri d'esperança i optimisme que necessita el sector per poder tirar endavant i recuperar les xifres d'afluència que es registraven abans de la irrupció de la pandèmia. El president de la patronal, Jordi París, explica que les reserves que tenen els hotels demostren que s'està recuperant la normalitat prepandèmia i afirma que l'increment de turistes al país es veu reflectit en l'afluència. A més, destaca que les reserves d'última hora s'estan incrementant a causa de les incidències que es registren a les companyies aèries arran de les vagues de treballadors i l'encariment dels combustibles, per les quals assevera que el Principat ha esdevingut un destí refugi amb gran atracció pel turista de proximitat, "que ha vist truncada la seva escapada". Tanmateix, afirma que els volums d'ocupació són els habituals per la temporada i es mostra satisfet per recuperar les xifres registrades el 2019.