Busques feina a Andorra?

Andorra la VellaAquesta setmana una seixantena de persones del Centre de Formació Professional d'Aixovall han participat en un 'Job Meeting' on han estat presents empreses com Avança, Skiset, o el Grup Pyrénées. En aquesta ocasió, l'objectiu ha estat trobar treballadors temporers per reforçar el servei de la pròxima campanya d'hivern al Principat, però constantment es fan trobades d'aquest tipus per trobar empleats que cobreixin places dels sectors més demandats -com el de l'Alimentació-, o per oferir-los la possibilitat d'ocupar nous llocs de treball, com els que es generaran amb el nou centre comercial Epizen de Sant Julià de Lòria. En aquest sentit, el Grup Pyrénées ja prepara la pròxima trobada amb el Servei d'Ocupació d'Andorra (SOA), que previsiblement se celebrarà la primera quinzena de novembre.

Com ja s'ha fet en altres ocasions, el servei de recursos humans del Grup Pyrénées realitzarà una xerrada amb els interessats per explicar-los els avantatges de treballar en la companyia i farà una explicació dels diversos llocs de treball que es podran ocupar al futur Epizen. Aquest tipus de trobades esdevenen essencials perquè interactuïn dos agents principals de l'àmbit laboral com són les empreses que busquen treballadors i les persones inscrites en el Servei d'Ocupació.

Segons ha explicat aquesta setmana el secretari d'Estat d'Economia, Èric Bartolomé, "tots els indicadors fan preveure que aquesta temporada d'hivern pot ser molt bona" i, aquest fet, "genera la necessitat de cobrir llocs de treball per part de totes les empreses implicades en el món de la neu, el sector serveis, i del turisme en general".

Si esteu interessats a cobrir una plaça del futur Epizen del Grup Pyrénées, només us heu de posar en contacte amb el SOA per reservar una plaça en el pròxim 'Job Meeting'.