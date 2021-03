Caiguda del 12% del PIB

Andorra la VellaEl producte interior brut (PIB) real de l’any 2020 se situa en 2.354,7 milions d’euros, xifra que suposa una disminució del 12% en relació amb l’any 2019, segons l'estimació avançada que ha fet pública aquest dijous el departament d'Estadística del Govern.

Aquesta reducció es basa en un decrement generalitzat en tots els sectors d’activitat, a causa de la crisi sanitària actual provocada per la Covid-19. Pel que fa al sector serveis, amb una caiguda del 9,5%, és el sector més afectat per la situació actual ateses les restriccions de mobilitat motivades per la pandèmia. El subsector del comerç, l’hostaleria, el transport, la informació i les comunicacions cauen el 16,5%; el subsector financer, immobiliari i de les activitats professionals i tècniques registra una variació del 7,5%, i el subsector de les administracions públiques, l’educació, la sanitat i els serveis socials i personals baixa el 2,6%. Els tres subsectors que componen els serveis trenquen la dinàmica positiva que mostraven el darrer any.

D’altra banda, el PIB nominal cau l'11% respecte a l’any anterior, i se situa en 2.507,7 milions d’euros.

A partir de les dos magnituds anteriors, el PIB nominal per càpita se situa en 32.144 euros l’any 2020, amb una disminució de l'11,6% respecte a l’any 2019, atès el creixement estimat de la població, del 0,6%. Per la seva banda, el PIB real per càpita disminueix el 12,5% respecte a l’any 2019, i se situa en 30.183 euros.

Pel que fa a les variacions reals en comparació amb les dels països veïns, l’efecte de la Covid-19 sobre l’economia andorrana s’assimila a la taxa de variació de l’economia espanyola (-11%). Aquesta variació, però, se situa per sota del creixement del PIB de la zona euro (-6,4%) i de l’economia francesa (-8,2%).