Calvó espera no haver d'aplicar les mesures per tallar la llum ni tancar empreses

Andorra la VellaLa ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha presentat aquest divendres el projecte de llei de mesures d'estalvi energètic, un text que ja ha estat tramitat al Consell General per la via d'urgència amb la voluntat que pugui estar en vigor abans no comenci l'hivern. El projecte de llei preveu tres nivells de mesures, el darrer dels quals fa referència a accions "extremes" que s'haurien de prendre si es donen talls de llum importants. "El capítol 3 és excepcional, però l'hem volgut incloure per un criteri de prudència", ha destacat Calvó, que ha afegit que contempla, per exemple, el tancament d'alguna activitat o la restricció en la venda de carburants. De tota manera, ha volgut incidir que "segur que no el farem servir" però s'han volgut "anticipar de forma responsable".