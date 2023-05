La Cambra de Comerç alerta de manca de mà d'obra generalitzada

Andorra la VellaLa Cambra de Comerç, Indústria i Serveis alerta de la manca de mà d'obra qualificada com un dels majors problemes del sector empresarial del país. Així ho han manifestat aquest dijous durant la presentació dels resultats de l'enquesta de clima empresarial del segon semestre del 2022 el president i la directora adjunta de l'entitat, Josep Maria Mas i Sol Rossell, respectivament, qui han exposat que la dificultat per trobar treballadors, juntament amb els efectes de la inflació, l'increment dels costos d'explotació i l'augment dels tipus d'interès i l'enduriment de l'accés al finançament, centren les preocupacions del teixit.

D'aquesta manera, han assenyalat els principals motius de la falta de professionals qualificats destacant que "no hi ha personal per cobrir les vacants existents, manquen perfils específics i els treballadors no disposen de la formació necessària", a banda de la problemàtica de l'habitatge, la qual dificulta "encara més" l'arribada de mà d'obra al país per les dificultats per trobar pis i l'encariment dels preus. "Un 50% de les empreses enquestades han tingut problemes per cobrir necessitats de personal, sobretot a la construcció i l'hoteleria", han exposat.

Quant a la solució, Mas i Sol han considerat que aquesta implica fomentar la col·laboració entre les empreses i els centres educatius per "dissenyar plans de formació i programes de pràctiques", apostar per la formació continuada i ampliar les branques actuals. A més, han refermat que cal continuar impulsant polítiques d'habitatge perquè es reguli el mercat i així "ajudar a les empreses a captar el talent necessari". Tanmateix, han posat de manifest que no és una problemàtica particular d'Andorra, sinó que es tracta d'una situació generalitza arreu.

Els responsables de l'organisme també han fet el punt sobre l'estat de viabilitat econòmica de les empreses enquestades indicant que una de cada deu empreses es troba en risc de fallida, concretament es tracta de petites i mitjanes empreses d'entre un i cinc treballadors. Des de la Cambra aposten perquè el Govern, tot mantenint les ajudes a la població per reduir els efectes de la inflació i l'encariment de preus, també doni suport les Pimes amb incentius fiscals i subvencions, a banda de fomentar la productivitat, la innovació i les formacions per evitar que en un futur aquests segments de negoci puguin entrar en fallida. "Els esforços del Govern són bons, però també cal que s'adoptin polítiques de suport per a les empreses", han asseverat.

Respecte a les perspectives de futur, han manifestat que, tot i que durant l'any passat s'hagi registrat un incrementat de l'activitat molt notable, pel 2023 s'espera un alentiment del creixement de l'economia al país, però "no una recessió". Tal com han indicat al llarg de la presentació, el motiu rau en els efectes de la inflació, la incertesa per l'evolució del conflicte armat entre Rússia i Ucraïna i l'enduriment de les condicions financeres. En aquest sentit, han apuntat que el sector amb millors perspectives i que "cal mantenir" és el turisme, ja que "el seu benefici es trasllada en l'àmbit global a la resta d'activitats". Per contra, l'àrea d'activitat que es pot veure més afectada és la construcció, malgrat que consideren que continuarà mantenint un dinamisme elevat.