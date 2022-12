La Cambra demana suport a les empreses per a la recuperació d'Ucraïna

Andorra la VellaLa Cambra de Comerç, Indústria i Serveis(CCIS) ha presentat aquest divendres el pla de recuperació d’Ucraïna i ha fet una crida a les empreses i professionals d’Andorra a participar-hi.

Des de la Cambra recorden que la invasió russa a Ucraïna ha causat una "disrupció massiva de l’activitat econòmica al país, molts danys en infraestructures, entorns i en els mitjans de subsistència dels ucraïnesos". L’estimació de l’impacte econòmic i les repercussions de la guerra, feta al mes de juliol d’aquest any, ja era de més de 100 bilions de dòlars, afegeixen. Per aquest motiu, des de l’ambaixada d’Ucraïna es destaca la importància de començar la recuperació a través de diferents iniciatives com més aviat millor. L'objectiu, incideixen, és "mostrar la màxima resiliència, reactivar l’economia i sobretot augmentar el PIB de la població ucraïnesa, assegurant una distribució equilibrada de la riquesa i un benestar global".

L’ambaixada ucraïnesa també ha presentat un projecte concret per a la recuperació de vint infraestructures socials d’Irpin. Les empreses interessades a col·laborar-hi s’han de posar en contacte amb l’ambaixada d’Ucraïna a Andorra.