El canvi climàtic farà modificar les bases de l'economia

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat que Andorra té el compromís decidit de reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle fins a assolir la neutralitat del carboni el 2050. Ho ha fet en la seva intervenció en la Cimera del Clima de les Nacions Unides, COP27, que se celebra a la ciutat egípcia de Xarm el Xeikh. El cap de Govern ha reivindicat els efectes que el canvi climàtic té en les zones de muntanya i ha apel·lat a la necessitat de preservar els ecosistemes d'alçada per protegir a les futures generacions que viuen en àrees de muntanya.

En aquest sentit, ha alertat a la comunitat internacional de la vulnerabilitat dels ecosistemes de muntanya davant els efectes del canvi climàtic. També ha exposat l'afectació de l'evolució climàtica sobre Andorra subratllant que l'augment de les temperatures fa replantejar les bases de l'economia del territori de cara a les futures dècades, amb uns efectes certament negatius per un país on els seus principals atractius són la natura, el paisatge i la biodiversitat.

D'aquesta manera, i amb la finalitat de donar visibilitat als impactes del canvi climàtic en les regions de muntanya, el cap de Govern ha anunciat que Andorra ha organitzat una reunió ministerial, que es preveu pel 17 de novembre, en el marc de la COP27. Estarà liderada per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i s'hi debatrà per aportar solucions efectives per a aquests territoris tan vulnerables als efectes del canvi climàtic. De la mateixa manera, ha expressat la voluntat d'Andorra de treballar activament com a representant de la regió europea en el Steering Committee del Mountain Partnership de la FAO.

Durant el seu discurs, Espot també ha refermat l'aposta d'Andorra d'anar implementant mesures d'adaptació per pal·liar i neutralitzar l'emissió de gasos d'efecte hivernacle per respondre a l'estat d'emergència climàtica i ecològica. Així, el cap de Govern ha explicat que Andorra ha aprovat recentment l'actualització de la seva contribució determinada a escala nacional augmentant l'ambició de reducció d'emissions per l'any 2030, seguint el que estableix el pacte pel clima de Glasgow adoptat durant la passada COP 26 al Regne Unit. L'actualització estableix l'objectiu ambiciós de reduir en un 55% les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle l'any 2030, en contra de l'escenari immobilista.

Tot i que Andorra és responsable de menys de 0,001% de les emissions mundials, ha dit el cap de Govern, el compromís amb el conveni marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic és ferm i per aquest motiu després d'haver publicat i sotmès quatre informes bianuals d'actualització, ja s'està treballant en l'elaboració del primer informe bianual de transparència en el marc que encomana l'Acord de París.

El cap de Govern ha conclòs la seva intervenció expressant novament la voluntat i l'ambició de reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, assolir la neutralitat carboni el 2050, i posar en pràctica mesures d'adaptació mitjançant solucions tecnològiques i també mitjançant solucions basades en la natura, unint esforços amb els agents locals. Un compromís, ha dit, que legitima a Andorra a apel·lar a la resta de nacions perquè honorin i compleixin amb les previsions i l'esperit de l'acord adoptat a París l'any 2015. Finalment, ha afegit que "no podem, una vegada més, decebre la nostra ciutadania i especialment els joves, que esperen accions concretes per protegir el món que els hi llegarem".