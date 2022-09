La CEA, contrària a apujar els salaris

Andorra la VellaLa Confederació Empresarial Andorrana (CEA) està en contra d'una nova pujada dels salaris inferior als 27.000 anuals d'acord amb l'IPC per fer front a l'encariment del nivell de vida. Ho ha manifestat en declaracions a RTVA el director de la patronal, Iago Andreu, qui ha exposat que no és el moment de tirar endavant la mesura i ha considerat que al llarg del 2022 ja s'han dut a terme prou increments.

En aquest sentit, ha posat en relleu que l'augment de la inflació també està tenint una afectació molt gran sobre els empresaris, tot destacant l'augment de l'energia i de les matèries primeres, entre altres aspectes. "No és el moment ara d'una pujada salarial per decret. Una altra cosa és el que cada empresa vulgui acordar en el seu si entre empresari i treballador", ha assenyalat. I ha afegit que, tot i que en un inici semblava que l'encariment del cost de vida estava descontrolat, avui dia sembla que el preu de les matèries primeres s'hagi estabilitzat i que la inflació no sigui tan elevada a finals d'any.

D'altra banda, des de la Unió Sindical d'Andorra, Gabriel Ubach, ha asseverat que és necessari que el Govern prengui la iniciativa i tiri endavant mesures per pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu de la classe treballadora i jubilada del país i ha apuntat que "l'ascensor social s'ha disparat" deixar una bretxa "encara més gran entre rics i pobres a Andorra".