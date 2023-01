César Marquina: "L'adjudicació d'un projecte [l'heliport] no presumeix l'execució

Andorra la Vella"L'adjudicació no presumeix l'execució" de l'obra. D'aquesta manera ha justificat el ministre de Finances i portaveu, César Marquina, el fet que el Govern acordés l'adjudicació de l'heliport nacional fa dos mesos i no s'hagi publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) fins aquesta setmana. En aquest sentit, el portaveu de l'executiu (que ha recordat que aquest mateix dijous el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, compareixerà davant els mitjans per donar les explicacions escaients) ha emfasitzat que el fet que es faci "una adjudicació no implica forçosament la seva publicació", ja que ha afegit que el plec de bases preveu un seguit de fases abans de fer-se pública.

D'aquesta manera, ha manifestat que un cop es fa la concessió cal que la unió temporal d'empreses es constitueixi i que es negociï el contracte, entre altres passos, abans de la publicació al BOPA. Qüestionat sobre què hagués suposat que la moció presentada pel grup parlamentari socialdemòcrata per a l'aturada d'actuacions hagués prosperat, Marquina ha respost que "segurament" hauria tingut una repercussió en el projecte, ja que "s'hagués alentit". També ha manifestat que el contracte no està signat i que aquesta signatura es farà aquest dijous de manera formal.

Els mitjans de comunicació han qüestionat el portaveu de l'executiu sobre per què des del Govern no es va esmentar que l'adjudicació ja havia estat feta feia dos mesos. La resposta ha estat que no hi ha hagut la voluntat "d'amagar absolutament res" i que no es va demanar sobre l'estat del projecte, motiu pel qual "això no s'ha contestat". És més, ha defensat que a les diferents preguntes que s'han plantejat des dels grups parlamentaris se'ls ha "contestat amb detalls". "Si s'hagués demanat, s'hauria respost", ha assegurat, i ha afegit que no tenen "res a amagar o a distorsionar". També ha defensat que l'executiu ha gestionat aquest projecte de l'heliport nacional "de la forma més diligent possible" i responent a les diferents preguntes que se'ls ha plantejat.