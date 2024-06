El Cirque du Soleil ven pràcticament totes les entrades dels caps de setmana

Andorra la VellaLes vendes per al Cirque du Soleil van a un bon ritme i de fet ja es troben "per sobre" de les que hi va haver l'any passat per a 'Festa', que tal com ha subratllat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, "va ser molt ben valorat pels turistes" i les persones que van assistir a l'espectacle. D'aquesta manera, segons ha detallat el titular de Turisme tot fa "preveure que pugui ser un èxit", ja que les entrades per als caps de setmana estan ja "pràcticament venudes" completament i ja només queden disponibles les de les funcions entre setmana que van a un ritme "no tan alt".

El ministre de Turisme s'ha mostrat satisfet per l'acollida que està tenint la proposta del Cirque du Soleil per a aquest any i ha subratllat que després d'alguna edició en què la valoració dels visitants no va ser tan bona com s'hauria desitjat "les exigències són molt elevades" i, per tant, s'espera no només un elevat volum de vendes sinó també la "satisfacció" dels espectadors.

Torres s'ha referit a la bona nota que l'espectacle 'Festa' va aconseguir l'any passat i ha reivindicat també que aquests espectacles tinguin com a fil conductor els elements distintius del país. Així, l'any passat l'acció se centrava en un hotel i 'Sublim', l'espectacle que arrencarà el 6 de juliol, gira al voltant del comerç.

També s'espera una bona acollida de l'Andorra Mountain Music, Així, el titular de Turisme ha detallat que la proposta 'Molan los 90 XXL' ja porta venudes més de 3.000 entrades i David Guetta ja supera les 10.000, amb la qual cosa ha manifestat que "si no ho venem tot, hi serem a prop" i, per tant, si el temps acompanyarà albira un cap de setmana que "serà la canya".