Clam sindical per a equiparar les pensions al salari mínim

Andorra la VellaSindicats i associacions de treballadors del país ja tenen definida la proposta alternativa a la reforma integral de les pensions presentada per la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) per tal de garantir un model sostenible a llarg termini. Entre les principals propostes, reclamen equiparar les pensions al salari mínim interprofessional, tenint en compte que es tracta "del mínim establert que es necessita per viure", sempre que es compti amb un mínim d'anys cotitzats que haurà de ser consensuat. També reclamen augmentar les pensions amb l'IPC i afegir, cada tres anys, la diferència entre el creixement salarial i l'índex de preus.

Per tal d'arribar a gaudir d'un model sostenible, posen en relleu la necessitat de mantenir, mitjançant pensions millorades, l'equitat entre aquelles remuneracions més baixes i altes. A més, rebutgen tots aquells mecanismes que advoquin per l'augment de l'edat de jubilació en relació amb l'esperança de vida, ja que es tractaria d'una circumstància "injusta i regressiva", i també s'oposen a un sistema de comptes nocionals per als menors de 45 anys perquè "empitjoraria les pensions dels més joves".

En el seguit de propostes presentades pels sindicats i agrupacions de treballadors, també figura un augment general de vuit punts de la CASS aplicat de forma gradual i, en aquest sentit, defensen un trasllat dels impostos que es paguen al sistema sanitari cap a la branca de pensions, permetent afegir prop d'altres deu punts més a la cotització. A parer seu, a més, opinen que la cotització del sistema de pensions hauria d'assolir progressivament al voltant dels 30 punts, i denuncien que el topall màxim de cotització "no pot evitar" que les empreses paguin pels salaris més elevats.

Tanmateix, reclamen reformar i augmentar la protecció de les pensions assistencials i no contributives amb càrrec al pressupost públic; estimular a les empreses perquè reparteixin més justament el valor afegit que obtenen en la producció cap als treballadors, incrementant tant els salaris directes com els indirectes; la creació de comitès d'empresa protegits via legislada enfront dels possibles abusos, i no perjudicar el futur dels joves amb la introducció d'un sistema de pensions "encara més injust i desigual", sinó permetre que es beneficiïn de la millora de les pensions que es planteja amb les reformes proposades. Finalment, assenyalen que és "imperatiu" fer un referèndum dirigit a totes i tots els cotitzants per tal que "puguin decidir sobre el seu futur".