Edgar Martínez: "Coincidint amb el primer aniversari d’Epizen, aquest estiu preveiem rebre prop de 10.000 visitants al día”

Epizen es troba en plena celebració del seu primer aniversari. El 28 de juliol de 2022 el centre comercial més gran del país obria portes amb la finalitat d'oferir al client una experiència de compra diferent. Un any que ha servit per rodar a tota velocitat i introduir noves marques d'acord amb les expectatives del client. El visitant s'ha sentit acompanyat per Epizen, que ha mantingut la coherència del seu missatge oferint els millors preus tot i trobar-se en un període marcat per la inflació.

El director d'Epizen, Edgar Martínez, ens explica el recorregut que ha fet el centre comercial que ben aviat iniciarà les obres de la segona fase del projecte, que clourà durant el 2024 i que convertirà a Epizen en l'epicentre d'Andorra i Pirineus.

Epizen és ja un epicentre?

Estem molt contents de com hem funcionat aquest primer exercici. No hem de perdre de vista que ha estat un any de creixement. Els grans centres comercials tenen la seva velocitat i aquesta és sempre moderada a l'inici. Durant els pròxims

mesos continuarem vivint aquesta evolució que anirà consolidant-se. Ara bé, una vegada es posi en marxa la segona fase del projecte amb la que guanyarem metres quadrats i oferta, la velocitat que emprendrà el centre comercial serà molt més potent i és quan Epizen es convertirà en un epicentre del territori que, en definitiva, és l'objectiu que ens havíem fixat des d'un inici. La decisió de construir Epizen en dues fases ha estat molt encertada perquè ens ha permès conèixer les necessitats del client a mesura que hem anat evolucionant i hem pogut prendre decisions encertades.

Després d’un any de recorregut, què diferencia l’Epizen de finals de juliol de 2022 a l’Epizen de finals de juliol de 2023?

Ara per ara ja es pot veure que tenim un centre comercial net i ordenat, amb totes les places d'aparcament operatives, amb totes els establiments oberts i disposant de tota l'oferta comercial que volíem. El centre ha canviat completament en només un any de vida i ja queden lluny els efectes negatius de la Covid19 que van impactar en el sector de la construcció i, per tant, sobre la construcció de la primera fase d‘Epizen.

Al març s’havien registrat un milió de tiquets venuts. Estem sobre el previst?

Sí que ho estem. A part de la clientela procedent d’Andorra, els visitants de les comarques veïnes ens han ajudat a assolir la xifra de més d’un milió de tiquets venuts. Des del punt de vista turístic som un centre comercial més entre tota l’oferta que hi ha al país, on es viu una important competència en preus. En canvi, pel que fa a l'oferta comercial més diferenciada, la que podríem definir com l'altra part d'Epizen’, és on estem recollint els millors fruits. Puc assegurar que anem a ritme previst de tràfic i venda de tiquets.

Quina és la tipologia de client que visita Epizen?

Majoritàriament prové de les comarques veïnes i del país. Un exemple clar el tenim els dijous que celebrem el Family&Friends. Aquesta iniciativa ens dona moltes alegries, registrem molta clientela local i de les comarques pirinenques comprant per omplir la nevera amb els descomptes que ofereix aquesta acció comercial. De fet, el 30-35% del nostre públic és local i de la província de Lleida, i la resta és turista. Una dada important si tenim en compte que el 95% de client de l'antic centre comercial era turista. És veritat que durant la campanya d'estiu el client turista sobresurt, és una tendència que s'inverteix durant l'hivern.

Què fa diferent a la d’altres centres l’experiència de compra a Epizen?

He observat que l'experiència de compra a Epizen és molt més pausada. Aquest és un centre comercial que es caracteritza per la seva amplitud d'espais. De vegades sembla que no hi hagi gent i quan et fixes en els comptadors de persones veus que tens a 6.000 persones dins el complex. Amb això vull dir que l'amplitud dels espais fa que no tinguis aquesta sensació de massificació de gent. Per tant, l'efecte compra a Epizen és pausat, tranquil, no has d'estar pendent de factors externs i, a més, el client surt content perquè els preus són bons.

Què n’esperen d’aquest estiu 2023?

Esperem que el públic continuï repetint i parant a Epizen a comprar com sempre ha fet. La veritat és que esperem molt de tràfic i, en concret, una mitjana d’entre 8.000 i 10.000 persones diàries i comprant en més d'una botiga. En aquest sentit, si em permeteu, vull destacar que el nombre de visitants que fan alguna compra està per sobre del 75%. És a dir, de cada 10 persones que ens visiten, 7,5 compren.

Els hàbits de consum de la gent han variat amb aquest període inflacionista que estem vivint? Què s’ha fet des del centre comercial per pal·liar-ho?

Sí que han canviat, i tant que sí. Quan veus que la cistella de la compra del client no ha variat tot i el període inflacionista, això vol dir que el producte que es compra és diferent. Alhora, des d'Epizen estem veient com els productes de més qualitat tenen menys consum mentre que els productes massius en tenen més, la qual cosa explica aquest canvi en l'hàbit de consum. Davant aquesta situació, nosaltres volem mantenir la nostra promesa d'oferir els millors preus del territori. D'aquí que s'hagin posat en marxa els dijous de Family&Friends aplicant un 15% de descompte en les compres fetes a Carrefour Epizen. Una acció que ha tingut una òptima acceptació entre el nostre públic.

Què ha suposat per Andorra l’obertura d’Epizen?

Penso que ha suposat, i continuarà suposant, un punt d'inflexió. Primer perquè al final és un centre comercial que ha permès un canvi d'hàbits a l'hora de consumir, facilita espais més grans a operadors que abans no podien venir i proporciona un punt més global. Ja amb la segona fase del projecte operativa que inclourà una part lúdica i una altra d'estada amb una restauració molt gran amb una oferta comercial més global veurem que la zona on es produeixin les transaccions comercials canviï d'ubicació i sigui Epizen l’espai que acabi esdevenint l'autèntic epicentre. Si pensem amb la potència del centre comercial sumant els anys d'obertura i la duplicació de metres quadrats, això ens farà ser dominants.

Quan començaran a vestir els 13.000 metres quadrats que encara resten de centre comercial? Per a quant la segona fase d’Epizen?

Ara a l'estiu és un mal moment per fer treballs de construcció per diverses raons, sobretot perquè és un moment de màxima afluència. També haurem de ser molt curosos amb les dates que escollim perquè les obres es faran amb el centre comercial en funcionament. Això si, els confirmo que serà aquest mateix any quan començarem a moure terres i farem el pàrquing del soterrani, entre altres actuacions. Tot plegat pensant a tenir-ho enllestit durant el 2024.

La visió que tenia d’Epizen abans d’obrir les portes coincideix amb la realitat?

Crec que hem superat les expectatives que teníem sobre el client local i de proximitat que realment ens ha acompanyat durant aquest periple d'entre setmana. Ara, durant aquest estiu que estarem a ple rendiment veurem com funciona el segment del client turista.