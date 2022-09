Els comuns xifren en 70 les sol·licituds de llicències rebudes abans de l'entrada en vigor dels límits a la construcció

Andorra la VellaEls comuns han rebut 70 sol·licituds de llicències de construcció abans que s'acabés el termini que preveu la llei que limita el creixement urbanístic que va entrar en vigor ahir dimecres. La llei estableix un mes de suspensió de qualsevol mena de llicència. En aquest temps, tant els comuns com Govern, estudiaran les propostes per jutjar si concorden amb el model urbanístic que es vol promocionar al país. A més, també es va establir una moratòria en l'atorgament de llicències d'apartaments turístics. Segons RTVA, a la Massana s'han presentat 18 projectes, a la capital, 5; a Escaldes, 12; a Canillo, 3 i a Sant Julià, 9. En el cas de Canillo, s'han rebut 80 peticions per reconvertir apartaments per a ús turístic.