Conferència sobre com invertir en el nou entorn marcat per la inflació

Andorra la VellaCrèdit Andorrà ofereix la conferència ‘2023: canvi de paradigma. Com invertir en aquest nou entorn?’, a càrrec de David Macià, CFA, director d’Inversions i Estratègia de Mercats de Crèdit Andorrà Asset Management. La xerrada, que tindrà lloc el dijous 26 de gener, a les 19 hores, tractarà sobre l’entorn actual dels mercats financers i de les previsions per aquest any.

Macià analitzarà els aspectes a tenir en compte a l’hora de gestionar les inversions en un entorn canviant respecte dels últims anys, i en què la inflació continuarà marcant el ritme de l’economia. “A partir d’ara invertir serà una pràctica molt diferent del que ha estat en els darrers vint anys. El 2022 és un punt d’inflexió: la inflació es mantindrà més alta del que hem estat acostumats, i obligarà a tenir uns tipus d’interès també més elevats i restarà capacitat de maniobra als bancs centrals”, comenta l’expert.

La conferència es podrà seguir en format online. Les persones interessades a assistir-hi poden inscriure’s a l’enllaç https://bit.ly/3vcUzCR.

Crèdit Andorrà ofereix aquestes sessions informatives per posar a disposició de les persones interessades l’actualitat dels mercats financers i aportar informació de suport a l’hora de prendre decisions d’inversió. Amb aquest tipus d’activitats, el banc promou l’educació financera amb l’objectiu que la societat tinguin els coneixements necessaris en matèria d’inversió i finances, i aporta valor afegit al client.

Crèdit Andorrà disposa també del programa Research, amb continguts d’actualitat financera i econòmica a càrrec de l’equip d’analistes del Grup, des del qual es pot estar informat de totes les novetats destacades que tenen lloc als mercats financers.