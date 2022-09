La construcció lidera la recuperació econòmica el 2021

Andorra la VellaLa construcció va liderar la recuperació econòmica d'Andorra després de la pandèmia el 2021. Així es desprèn de les dades publicades aquest dimarts per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, en les quals s'indica que, tot i que consideren que el teixit empresarial ha demostrat, un cop més, la capacitat de recuperació i de regeneració davant d'un context advers, "ara és el moment d'assumir nous reptes, entre els quals hi ha la transformació digital, la millora del marc regulador per facilitar l'activitat econòmica, el canvi de paradigma al mercat laboral, nous patrons de consum energètic i l'encaix d'Andorra a la Unió Europea", per continuar tirant endavant l'impuls econòmic i social del país.

En aquest sentit, des de l'organisme destaquen el gran dinamisme que va tenir l'activitat de la construcció dintre de l'economia, amb un ritme que va superar els volums prepandèmia, de la mateixa manera que l'activitat de la indústria i els serveis no turístics, que va registrar una situació normal en relació amb el 2019. D'altra banda, destaquen que el sector turístic i els serveis que hi van relacionats han patit una recuperació més lenta, acabant el 2021 "allunyats de xifres prèvies a la crisi sanitària".

Quant a les perspectives de futur, el president de la Cambra, Josep Maria Mas, ha apuntat que l'arribada de la inflació, l'encariment del preu de l'electricitat i els efectes adversos del conflicte a Ucraïna provocaran una moderació del creixement econòmic d'Andorra durant els darrers mesos de 2022, malgrat que durant el semestre de l'any s'hagin registrat unes xifres "molt positives" i fins al mes d'agost, el nombre de visitants hagi augmentat de manera interanual fins a un 85%. Tanmateix, des de l'organisme han exposat que l'economia andorrana mantindrà un bon comportament liderat pel turisme en el que queda d'any, una situació que creuen que permetrà superar les expectatives del gener i recuperar "aviat" els volums de negoci i activitat que es registraven abans de la pandèmia.