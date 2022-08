Continua el desabastiment de gel a les superfícies comercials

Andorra la VellaLes superfícies comercials del país continuen sense disposar d'estoc de gel donat l'increment de vendes d'aquest producte durant els darrers dies i les recents onades de calor, que han incrementat de manera significativa la demanda de bosses de glaçons.

A Grans Magatzems Pyrénées Andorra el gel està esgotat des d'aquest cap de setmana i els proveïdors manifesten dificultats a l'hora de portar-ne més. De fet, estava prevista l'arribada de glaçons el divendres de la setmana passada, però finalment no va ser possible i durant el cap de setmana s'han acabat d'exhaurir les unitats que es tenien en estoc.

El mateix centre comercial explica que des de l'empresa proveïdora no se sap dir el dia en què en podrà arribar més. Això sí, una vegada es disposi de gel, de moment no es planteja la idea de limitar la compra als clients com està passant en diferents supermercats espanyols.

Una situació similar és la que viu Centre Comercial Andorrà, des d'on asseguren que "ha augmentat la demanda i els fabricants no donen l'abast". En aquest cas, CCA ha augmentat el 'pool' de proveïdors de gel, "però ens trobem que en moments puntuals no tenen producte". Igualment, afirmen que a hores d'ara no es plantegen la possibilitat de limitar les quantitats de gel per comprar.

Com s'ha esmentat, supermercats espanyols sí que estan limitant el nombre d'unitats que els clients poden comprar a conseqüència de la poca arribada de bosses. És el cas d'establiments com Mercadona i Consum, els quals només permeten la compra d'un màxim de cinc i dues bosses respectivament.