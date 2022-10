Coopalsa necessitarà quinze conductors per fer front a la demanda del transport públic

Andorra la VellaLa gratuïtat del servei de transport públic es mantindrà per l'any vinent i això, el president de Coopalsa, Gabriel Dallerès, ho celebra, tal com confirma a RTVA. Alerta, tot i això, que portarà una sèrie de reptes que tant Govern com l'empresa hauran d'assumir. Recorda que mesures d'aquest tipus poden provocar saturacions en moments puntuals, ja que es produeix un increment significatiu d'usuaris.

Coopalsa té en nòmina una seixantena de conductors en l'actualitat. Però, per mantenir i poder donar un bon servei necessiten una quinzena més. Un tipus de professional que pràcticament no se'n troben a Europa. D'aquí la petició que fa l'empresa a l'executiu, a qui demana màniga ampla per contractar conductors provinents de Llatinoamèrica. La principal demanda és que puguin fer servir els carnets professionals que tenen allà.

Dallerès també ha esmentat que es concretarà l'acord amb el Govern per la compensació per l'entrada en vigor de l'abonament mensual a 30 euros en els dies vinents.