Crèdit Andorrà organitza una conferència sobre la renda fixa

Andorra la VellaCrèdit Andorrà organitza la conferència 'Com obtenir beneficis invertint en renda fixa', a càrrec del director de renda fixa i actius monetaris de Crèdit Andorrà Asset Management, Josep M. Pon. La sessió tindrà lloc el dijous 16 de febrer, a dos quarts de sis de la tarda, en format 'online'. La inscripció es pot fer a través de l’enllaç bit.ly/3Xgi3T6 que també es pot trobar a les xarxes socials de Crèdit Andorrà.

La renda fixa serà la temàtica que centrarà aquesta edició, com a continuació de la sessió anterior d'educació financera en la qual es van explicar els principis clau per millorar el rendiment de les inversions en renda variable. El ponent tractarà punts com les fonts de rendibilitat d’un bo, com afecten els conceptes de duració, ràting o el col·lateral en el preu i quins són els principals tipus de bons i de fons de renda fixa que hi ha al mercat.

El cicle va començar el setembre passat amb la primera conferència a càrrec d’Ignacio Fonseca, director de gestió d’actius de Crèdit Andorrà, qui va introduir els principis bàsics per invertir. Al novembre, David Macià, director d’inversions i estratègia de mercats de Crèdit Andorrà Asset Management, va explicar les claus de l’èxit per a la inversió en borsa. Aquest proper dijous finalitza la primera edició del cicle parlant de la renda fixa amb Josep M. Pon.

La conferència en línia estarà moderada per la directora de banca personal de Crèdit Andorrà, Pilar Montel, i els assistents podran formular les seves preguntes a través de la plataforma 'online'.

Crèdit Andorrà continuarà amb una segona edició d’aquest cicle formatiu amb nous formats per tal de fer extensiu el coneixement financer i poder, així, acompanyar clients i usuaris en la presa de decisions relacionades amb les seves inversions.