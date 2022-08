Creixen els abonaments a telefonia fixa i mòbil al juliol

Andorra la VellaEls abonaments per servei durant el mes de juliol se situen en 50.207 abonats als serveis de telefonia fixa, 103.059 abonats als serveis de telefonia mòbil i 39.689 abonats a Internet de banda ampla, segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística. Aquestes dades suposen una variació percentual del +2,5% respecte al mes de juliol de l'any anterior en telefonia fixa i del +18,5% en telefonia mòbil. Quant a abonats a Internet de banda ampla, també es registra una variació percentual positiva, del +4,8%, respecte al mateix mes de l'any anterior.

Pel que fa als abonats en telefonia fixa, destaca la variació percentual positiva en abonaments a 'Canals xarxa veu corporativa', amb un +4,5% respecte al mes de juliol de l'any anterior. En telefonia mòbil, destaca la variació percentual positiva en 'Prepagament', amb un +85,6%. De gener a juliol del 2022, en comparació amb el mateix període de l'any anterior tant 'Telefonia Fixa', 'Telefonia Mòbil' com 'Internet de Banda Ampla' presenten variacions percentuals positives del +2,5%, +16,5% i +5,0%, respectivament.

Quant als abonaments per servei, les dades mitjanes dels darrers 12 mesos se situen en 49.758 abonats per a la telefonia fixa, és a dir, una variació percentual positiva del +2,4% respecte al període anterior. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situen en 95.873 abonats, reflectint una variació percentual positiva del +12,5%. Per últim, Internet de banda ampla se situa en 39.216 abonats, mostrant una variació percentual també positiva del +4,3%.

El tràfic telefònic en minuts sense Internet, durant el mes de juliol del 2022, se situa en 11,33 milions, el que representa una variació percentual negativa del -19,6% respecte al mes de juliol de l'any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 8,37 milions de minuts (73,9% del total i equivalent a un -9,8% respecte a l'any anterior), mentre que el tràfic internacional ha estat de 2,95 milions de minuts (26,1% del total i un -38,7% respecte a l'any anterior).

El tràfic per Internet en GB durant el mes de juliol se situa en 10,14 milions de GB, fet que representa una variació percentual positiva del +20,8% respecte al mes de juliol de l'any anterior.