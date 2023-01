Una desena d'expedients a empreses contractades pel Govern en quatre anys

Andorra la VellaEl Govern ha obert durant els darrers quatre anys una desena d'expedients a empreses contractades per l'administració per motius d'incompliments en el contracte d'obra o en el contracte de gestió de serveis. Així, segons detalla el ministre de Finances i portaveu, César Marquina, en una resposta escrita a la consellera general no adscrita, Carine Montaner, del total d'expedients administratius, cinc corresponen al ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat; un al ministeri de Territori i Habitatge, i quatre al ministeri de Presidència, Economia i Empresa. En aquest cas, però, l'obertura d'expedients es troba en tràmit i són relatius a possibles incompliments en la prestació d'un servei.

Montaner també demanava al Govern quin nombre d'expedients han finalitzat amb una sanció del contractista. En aquest sentit, des del ministeri d'Economia s'argumenta que els expedients per possibles incompliments en la prestació d'un servei estan en fase de presentació d'al·legacions, per la qual cosa no s'ha imposat cap sanció. En el cas de Territori i Habitatge, després de fer la notificació a l'adjudicatari del contracte d'obra de certs incompliments, i un cop vençut el tràmit d'al·legacions, s'ha procedit a establir una sanció per incompliment dels terminis establerts en el contracte. Pel que fa a Medi Ambient, també s'ha establert una altra sanció per un incompliment en el contracte.

En relació amb possibles incompliments d'un contracte de gestió de serveis, el qual obliga a prestar un determinat servei amb les característiques, les condicions i la qualitat establertes contractualment, Economia no ha constatat un incompliment d'una obligació en cap dels quatre expedients, sinó que el que s'ha detectat han estat deficiències en el servei; a Territori i Habitatge no s'ha donat el cas de signar contractes de gestió de serveis, i quant a Medi Ambient "s'ha constatat l'incompliment d'una obligació principal en un contracte, concretament per l'abandonament del servei abans de la finalització del contracte".

La consellera general també ha demanat si al llarg dels darrers quatre anys el Govern ha decidit la resolució anticipada d'un contracte administratiu per algun tipus d'incompliment. Aquesta situació, segons Marquina, només s'ha produït en una ocasió en el ministeri de Medi Ambient quan una empresa contractada va acabar la relació per decisió unilateral abans d'arribar a la data final del contracte. Així mateix, el Govern explica que hi ha hagut dues societats "que no han estat legitimades per contractar amb l'administració pública en els darrers quatre anys" i que, a més, tenen a veure amb "una resolució ferma d'un contracte del ministeri de Medi Ambient".