Detinguda una resident per una estafa piramidal que ascendiria a més de tres milions d'euros

Escaldes-EngordanyLa policia va detenir aquest dimecres una dona resident de 51 anys per la presumpta comissió d'un delicte contra el patrimoni, en particular, per la presumpta comissió d'una estafa piramidal amb persones damnificades tant al Principat com a l'estranger. Segons publica el Cos de Policia, el presumpte delicte detectat tindria abast internacional entre França i Bèlgica amb centenars de persones damnificades i es calcula que el frau podria ascendir a més de 3 milions d'euros.

La investigació, que ha estat batejada com a 'Operació Top' continua oberta, després que s'iniciés a mitjans de gener, quan es va interposar la primera denúncia al Principat. De fet, aquest dimecres 28 de juliol també es van practicar dos registres. Un al domicili de la interessada, on es va confiscar un vehicle d'alta gamma, diversa documentació i aparells electrònics. A banda, també es va registrar la seu social de l'empresa de viatges concernida on també es va requisar diversa documentació i ordinadors.