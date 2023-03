El director general d'Unnic es prepara per a l'obertura: "El dia 4 és la gran fita que esperàvem des de fa tant de temps"

Andorra la VellaFalten tot just tres dies perquè Unnic obri les portes i aquests dies el centre bull d'activitat per enllestir fins al darrer detall per acollir els visitants. El director general d'Unnic, Ivan Armengod, destaca que "fa mesos, per no dir anys, que hi estem treballant" i ara ha arribat "per fi" el gran dia, que esperen que sigui "un èxit" i la gent pugui descobrir al fi què serà el projecte. En aquest sentit, manifesta que aquesta obertura de dissabte a les cinc de la tarda, per a la qual s'han organitzat un seguit d'espectacles, vol servir per "donar a conèixer un tast de què serà Unnic" que ha estat concebut com un centre que va més enllà del gran casino i vol ser un espai "d'oci i entreteniment global".

Amb quatre restaurants, 'business center' i zona d'espectacles, entre altres àrees, el centre es posa en marxa amb la previsió de poder atreure 189.000 visitants a l'any, entre residents al país i turistes, unes previsions que destaquen que són "prudents", ja que és "una incògnita" saber quina serà la resposta del públic a aquest nou producte. Armengod defensa que "complementa molt bé l'oferta que té el país" aportant "allò que mancava" i, per tant, espera que es generin "sinergies" amb la resta d'operadors turístics.

L'obertura del casino suposarà la culminació d'un projecte històric, ja que tal com recorda Armengod, el primer projecte es va posar sobre la taula el 1849. Una proposta que no va fructificar fins que el 2014 Jocs SA va obtenir la llicència per explotar el casino. Des de llavors han estat diferents els passos que s'han hagut de fer, passant per la construcció de l'edifici que dissabte obre portes. "Per fi tenim tots els permisos i tot enllestit i el dia 4 és la gran fita que esperàvem des de fa tant de temps", celebra.

Unnic engloba el gran casino que es diferencia de l'oferta de joc que hi havia al país fins ara, bàsicament el bingo, perquè "incorpora taules de ruleta, pòquer i 'blackjack'". A més, i tal com s'ha esmentat, el projecte s'ha concebut com un centre d'oci global on s'oferiran espectacles cada dia de la setmana i pensats per a tots els públics, ja que Armengod destaca que hi haurà fins i tot oferta per als més petits. A més, hi haurà quatre restaurants en què es podrà gaudir de diferents ofertes gastronòmiques, sota l'assessorament de l'estrella Michelin Nazario Cano i una cocteleria que tindrà al capdavant un responsable amb disset anys d'experiència en establiments com Dry Martini i Ritz Mandarin de Madrid. En total, 200 empleats treballaran en aquest centre.

Un dels aspectes que es volen potenciar és "el joc segur", ja que tal com destaca el director general d'Unnic "no es tracta de facturar de qualsevol manera sinó fer-ho de forma responsable" i, per tant, persones amb risc de ludopatia o que rebin ajudes del Govern no podran entrar a la zona de jocs, a la qual s'accedirà a través de registre, mentre que a la resta del centre l'accés serà lliure. A més, es comptarà amb reconeixement facial que se sumarà a la necessitat de presentar un document personal per accedir a la zona de joc.

I malgrat que el gran repte sigui posar en marxa tot l'engranatge del centre i donar a conèixer l'oferta existent, des de la direcció ja es mira al futur. Entre els primers passos, posar el 10% de les accions "a l'abast de la població andorrana" perquè pugui, així, participar d'aquesta iniciativa; i també es plantegen preparar altres accions per anar "desenvolupant el centre", explotant "altres conceptes" que ja tenen "al cap".