Duana augmenta un 80% els seus ingressos del tabac

Andorra la VellaEls ingressos de la Duana pel tabac s'han incrementat més d'un 80% durant el primer semestre de l'any en comparació amb els primers sis mesos del 2023. En concret, l'import total recaptat fins al juny ha estat de 70,6 milions d'euros enfront dels 39,1 ingressats a aquestes alçades de l'any passat. El cert, però, és que el juny ha estat el mes del 2024 on s'ha registrat una recaptació per tabac més baixa (8,6 milions), tot i que encara se situa un 2% per sobre dels registres del juny del 2023 (8,4 milions).

Pel que fa als ingressos totals, el primer semestre s'ha tancat amb 131,8 milions d'euros ingressats, un 31,4% més que durant els primers sis mesos de l'any passat, quan es va arribar fins als 100,3 milions. Al juny, els ingressos totals han estat de 18,5 milions d'euros, un 1,2% menys respecte dels 19 milions del juny del 2023.

Pel que fa a la importació de begudes, cal destacar que el mes es va tancar amb uns ingressos de 753.000 euros, un 11,5% menys respecte dels 851.000 euros que es van obtenir el juny del 2023. Si s'analitzen les dades d'aquest primer semestre, l'import arriba als 4,1 milions d'euros, un 8,8% menys que la xifra de l'any anterior (4,5 milions).

En el cas de les taxes a la importació de combustibles minerals, el mes passat es van recaptar 4 milions d'euros, un 5,6% menys més respecte dels 4,2 milions d'euros que es van ingressar el mateix mes del 2023. Tenint en compte el global de les dades dels primers sis mesos de l'any, els ingressos han augmentat un 1,2% (27,1 milions).

A l'últim, i segons les dades fetes públiques pel departament de Duana, els ingressos obtinguts per la importació d'altres mercaderies van sumar al juny 5,4 milions d'euros, un 1,3% menys respecte del mateix mes de l'exercici passat. Pel que fa a l'acumulat de l'any, els 5,4 milions recaptats representen un lleuger increment del 0,2% respecte del 2023.